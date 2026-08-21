Le vaccinazioni in gravidanza rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela della salute della madre e del nascituro, proteggendoli da specifiche patologie infettive. Il 21 agosto 2026, a Napoli, il ginecologo Leonardo De Rosa, dell'Unità di Ostetricia e Ginecologia della Casa di Cura 'San Michele' di Maddaloni (Caserta), ha evidenziato come sia cruciale non abbassare la guardia su questo tema. Spesso, infatti, le future mamme evitano le vaccinazioni per svariati motivi, esponendo a rischi sia sé stesse che i loro bambini.

L'importanza dei vaccini e le raccomandazioni per la gestazione

Il dottor De Rosa sottolinea che "le vaccinazioni sono uno degli strumenti preventivi più efficaci". Gli anticorpi prodotti dalla donna, passando attraverso la placenta, offrono al neonato una difesa preziosa nei primi mesi di vita, periodo in cui è troppo piccolo per essere vaccinato. Tra i vaccini tassativamente raccomandati durante la gestazione figurano l'Anti-pertosse, insieme a Tetano e Difterite (dTpa), da somministrare tra la 27ª e la 36ª settimana per proteggere il neonato da queste gravi infezioni. È inoltre consigliato il vaccino Anti-influenzale, specialmente se la gravidanza si svolge durante la stagione epidemica, per prevenire forme severe di influenza.

Più recentemente, è stato introdotto il vaccino contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), noto come Abrysvo. Questo vaccino si somministra in dose singola tra la 32ª e la 36ª settimana di gestazione (o idealmente dalla 28ª settimana in poi) durante la stagione fredda, con l'obiettivo di trasferire gli anticorpi al feto e proteggere il neonato nei suoi primi sei mesi di vita.

Bassa adesione e il ruolo cruciale dell'informazione

Nonostante le chiare raccomandazioni, la Fondazione Onda Ets, in collaborazione con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), ha rilevato una bassa adesione ai vaccini in gravidanza. Una ricerca condotta a gennaio 2024 su un campione di 300 donne in gravidanza e neomamme ha evidenziato che meno della metà delle intervistate associa la prevenzione primaria alle vaccinazioni.

I tassi di adesione sono relativamente bassi: 22% per l'anti-Covid, 33% per l'antinfluenzale e 42% per tetano, difterite e pertosse. Solo il 56% delle donne dichiara di conoscere tutte e tre le vaccinazioni raccomandate, mentre oltre una su quattro ne conosce al massimo una.

Le principali barriere all’adesione includono il timore per i possibili rischi del vaccino per il bambino o la madre, una percezione sfavorevole del rapporto rischio-beneficio e difficoltà logistiche, come la distanza dai centri vaccinali o i tempi di attesa. Gli operatori sanitari – in particolare il ginecologo, seguito dal medico di famiglia e dall’ostetrica – si confermano i canali informativi privilegiati. Le motivazioni più forti per vaccinarsi riguardano la volontà di proteggere la salute del bambino, la percezione del rischio della malattia e il consiglio di una figura sanitaria fidata.

Per migliorare la situazione, si raccomanda di rafforzare l’informazione istituzionale sui vaccini in gravidanza, integrare la vaccinazione nel concetto di prevenzione primaria e semplificare i percorsi di accesso, rendendoli più agevoli per le future mamme.

Impegno per la prevenzione e la salute femminile

Il dottor De Rosa contribuisce attivamente alla promozione della salute femminile offrendo visite ginecologiche gratuite ogni anno, nell'ambito della Settimana della prevenzione e della cura al femminile organizzata dalla Fondazione Onda presso la Casa di Cura 'San Michele'. Questa struttura, parte del network nazionale Bollino Rosa, si impegna a diffondere informazioni e servizi per le principali patologie femminili, rafforzando l'importanza della prevenzione.