La Valle d’Aosta ha introdotto significative semplificazioni nell’accesso alle vaccinazioni per i bambini, rafforzando la collaborazione tra scuole, famiglie e l’Azienda Usl. Questa riorganizzazione, avviata già un anno fa, permette ai minori non in regola con il calendario vaccinale di accedere direttamente agli ambulatori senza la necessità di alcuna prenotazione.

Riorganizzazione del Servizio Vaccinale

La misura adottata dalla Regione mira a facilitare il percorso vaccinale per i più giovani, eliminando l’obbligo di prenotazione per coloro che necessitano di recuperare le vaccinazioni.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione sanitaria, che punta a consolidare il raccordo tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e il servizio sanitario regionale. L’assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, ha sottolineato l’importanza di tale approccio, affermando che «la prevenzione è tra gli strumenti più efficaci per tutelare la salute pubblica, richiedendo organizzazione, attenzione continua e capacità di anticipare criticità».

Risultati e Prospettive Future

Marzi ha evidenziato che le elevate coperture vaccinali raggiunte tra i più giovani in Valle d’Aosta rappresentano un risultato cruciale. Tuttavia, ha specificato che questi dati non devono essere considerati un traguardo definitivo.

L’assessore ha ribadito la necessità di un impegno costante per assicurare che nessun bambino rimanga esposto a rischi prevenibili e per garantire la massima protezione anche alle persone più fragili. La strategia regionale, focalizzata sulla tutela della salute pubblica, pone particolare enfasi sulla prevenzione delle malattie infettive tra i minori e sulla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso un servizio vaccinale sempre più accessibile ed efficiente.