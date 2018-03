Nonostante la Tirreno Adriatico stia offrendo molti spunti agonistici, dalle prime vittorie di Kittel [VIDEO] e Landa in maglia Katusha e Movistar, anche alla Corsa dei due Mari continua a tenere banco il caso Froome. Stavolta è finita sotto accusa una dichiarazione che Eurosport ha attribuito a #vincenzo Nibali, a proposito della partecipazione di Froome alla Tirreno Adriatico, la corsa a cui sono entrambi presenti questa settimana. Il campione siciliano ha però smentito seccamente quanto riportato da Eurosport con un messaggio sui propri spazi social.

Eurosport: ‘Una corsa devastata'

La scelta di Chris Froome [VIDEO]e del Team Sky di continuare a correre nonostante il verdetto sul caso salbutamolo non sia ancora arrivato ha fatto molto discutere nel mondo del #Ciclismo.

Il quattro volte vincitore del Tour de France è risultato positivo ad un controllo antidoping della scorsa Vuelta Espana, ormai sei mesi fa. Le analisi hanno rivelato un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito. Il caso si trascina ormai da tempo senza arrivare una sentenza di squalifica o di assoluzione e il regolamento permette a Froome di continuare a correre. Molti corridori si sono lamentati per la pessima immagine che la Sky e il suo leader starebbero offrendo al mondo del ciclismo.

Su questo tema Eurosport ha attribuito a Vincenzo Nibali una pesante affermazione sulla presenza di Froome alla Tirreno Adriatico, la corsa in cui entrambi sono impegnati in questi giorni. Sui propri spazi social il canale televisivo ha pubblicato questa dichiarazione: “Una corsa viene devastata dalla presenza di un corridore con una squalifica pendente come Froome”, attribuendola appunto a Vincenzo Nibali.

Nibali: ‘Non è la prima volta’

La dura dichiarazione sbandierata da Eurosport in realtà non è mai stata pronunciata da Nibali.

Il campione del Team Bahrain Merida ha smentito categoricamente quanto pubblicato da Eurosport con un post molto eloquente sulla sua pagina Facebook. “Oggi è apparso questo post da Eurosport, non ho mai rilasciato questa dichiarazione, spero che venga rettificata” ha scritto il corridore siciliano, aggiungendo anche che “non è la prima volta”.

Nibali è attualmente dodicesimo in classifica generale alla Tirreno Adriatico, una posizione che domani proverà a migliorare nella cronometro di San Benedetto del Tronto. Poi sabato sarà alla Milano-Sanremo prima di trasferirsi al nord per il debutto al Giro delle Fiandre.