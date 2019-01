Annuncio

Partirà il primo febbraio da Parigi, con Francia-Galles, la 125esima edizione del Torneo Sei Nazioni di rugby. La ventesima, da quando con l’ammissione dell’Italia, vede confrontarsi le attuali partecipanti. La prima giornata proseguirà il giorno dopo con il big match all'Aviva Stadium di Dublino tra l’Irlanda e l’Inghilterra, preceduto dall’esordio dell’Italia che, nel pomeriggio, sarà ospite della Scozia sul prato del leggendario stadio di Murrayfield, ad Edimburgo. Dopo il tredicesimo ‘cucchiaio di legno’ della storia in virtù dell’ultimo posto arrivato lo scorso anno insieme all’ottavo ‘whitewash’ di sempre per aver chiuso il torneo [VIDEO] con solo sconfitte, l’obiettivo dell’’Italrugby 2019 è di vincere almeno una partita per fare meglio.

Motivo per cui il match contro la Scozia sembra essere probabilmente il più importante di tutti, visto che per gli azzurri di coach Conor O’Shea la sfida contro il XV scozzese, sulla carta, si presenta come la più abbordabile in calendario.

Scozia-Italia, diretta tv in chiaro su DMAX

Scozia-Italia, sabato 2 febbraio alle ore 15.15, come tutte le altre 14 partite in calendario per il Sei Nazioni 2019, sarà trasmessa in diretta tv [VIDEO] e in chiaro su DMAX, che, anche per questa stagione, si conferma la casa del grande rugby. Tutti i match saranno inoltre disponibili in diretta streaming gratuita sulla piattaforma DPLAY. A seguire il calendario delle partite dell’Italia.

Sabato 2 febbraio, 1^giornata: Scozia-Italia (ore 15.15)

Sabato 9 febbraio, 2^giornata: Italia-Galles (ore 17.45)

Domenica 24 febbraio, 3^giornata: Italia-Irlanda (ore 16)

Sabato 9 marzo, 4^giornata: Inghilterra-Italia (ore 17.45)

Sabato 16 marzo, 5^giornata: Italia-Francia (ore 13.30)

I precedenti della partita al Sei Nazioni

In questo torneo gli azzurri giocheranno dunque tre match in casa, tutti allo stadio Olimpico di Roma, e due in trasferta sul suolo britannico.

Dove affronteranno l’Inghilterra di Eddie Jones il prossimo 9 marzo al Twickenham Stadium di Londra, la ‘Cattedrale del Rugby’, dopo la gara d’esordio di sabato pomeriggio ad Edimburgo contro i Thistles.

Sono 6 le vittorie dell’Italia contro la Scozia nei 19 precedenti andati in scena per il Six Nations Championship, e dunque 13 le sconfitte. Il debutto della nazionale italiana al Sei Nazioni risale al febbraio del 2000 e fu proprio contro la Scozia allora detentrice del titolo. Trascinati da uno straordinario Diego Dominguez autore di 29 punti, allo Stadio Flaminio di Roma, gli azzurri si imposero sorprendentemente per 34 a 20. E in altre due occasioni la nazionale italiana è stata anche capace di espugnare il Murrayfield (17-37 nel 2007 e 19-22 nel 2015). Ma anche di farsi travolgere 29- 0 come nel 2017. Al termine di una partita combattutissima, lo scorso anno ancora una vittoria scozzese, all’Olimpico di Roma con il punteggio di 29 a 27.