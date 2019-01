Annuncio

Si disputerà domenica 3 febbraio 2019 la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta andrà infatti in scena l’atteso Super Bowl LIII, ovvero la finalissima della National Football League (NFL). A contendersi il “Vince Lombardi Trophy”, trofeo spettante al vincitore del campionato, saranno i Los Angeles Rams e i New England Patriots.

Super Bowl 2019: la stagione delle due rivali

A ottenere per primi il pass per il Super Bowl i Rams guidati dal 33enne allenatore Sean McVay.

Alla sua seconda stagione come head coach della franchigia californiana, McVay ha portato i suoi alla sfida più importante. I Rams hanno concluso la stagione regolare con 13 vittorie e 3 sole sconfitte, concludendo al primo posto nella propria Division.

Ai playoff hanno avuto la meglio sui Dallas Cowboys, prima di battere i New Orleans Saints nella finale della National Football Conference. Una vittoria sofferta arrivata ai supplementari, con il punteggio di 26-23. Decisivo ai fini della vittoria il kicker Greg Zuerlein, autore di un field goal da 57 yards nell’overtime con cui ha mandato i suoi in finale. Una prestazione maiuscola che ha oscurato il quarterback Jared Goff, chiamato ad un confronto difficilissimo ad Atlanta.

Ad aspettarlo domenica 3 febbraio ci saranno infatti i New England Patriots della leggenda Tom Brady. Per i Patriots si tratta della terza partecipazione consecutiva al Super Bowl, la quarta in cinque anni. La qualificazione è arrivata dopo un bellissimo match contro i Kansas City Chiefs, conclusosi anche questo ai supplementari.

Il touchdown di Burkhead ha fissato il risultato sul 37-31, portando New England nuovamente a giocarsi il titolo. Erano in pochi a crederci dopo un inizio di stagione balbettante, ma gli uomini di Belichick hanno invece stupito ancora. Dopo aver concluso la regular season con 11 vittorie e 5 sconfitte, i Patriots hanno battuto i Los Angeles Chargers prima dello spettacolare match di Kansas City, con cui hanno agguantato il titolo della American Football Conference.

Rams vs Patriots: una sfida che sa di rivincita

Rams e Patriots si sono già affrontati in una finale NFL: era il 2002 e in quell’occasione i Patriots si imposero per 20-17 sui Rams, a quei tempi con sede a Saint Louis. La vittoria nel Super Bowl XXXVI consegnò a Tom Brady e a New England il primo titolo della loro storia. Da allora, con alla guida sempre lo stesso Bill Belichick, hanno conquistato altri quattro titoli e nove finali (2019 compreso). Con un successo la franchigia con sede a Boston otterrebbe il suo sesto titolo su 10 partecipazioni.

Per i Rams è invece la terza apparizione: al momento lo score è di due sconfitte (1979, 2001) e 1 vittoria (1999), ottenuta quando la squadra aveva sede a Saint Louis (Missouri).

Dove vedere il match

Il Super Bowl LIII tra Los Angeles Rams e New England Patriots, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 00:00 della notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio 2019. DAZN [VIDEO]è visibile su smart TV, pc, smartphone e consolle. Nel corso del match si assisterà al tradizionale “Halftime Show”, quest’anno affidato ai Maroon 5 con Big Boi e Travis Scott. L’inno sarà invece cantato da Gladys Knight.