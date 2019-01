Annuncio

Chi ama il wrestling sa sicuramente quanto sia importante Dean Ambrose per quella che è sicuramente la federazione di pro-wrestling più nota a livello mondiale. Ebbene si, "The Lunatic Fringe" si aggiunge alla lista dei wrestler poco soddisfatti della loro gestione e che potrebbero presto fare le valige. Negli anni tanti atleti hanno vissuto un periodo poco felice nella federazione di Stamford, ricordiamo come personaggi del calibro di Dolph Ziggler, Cesaro, Rusev e Zack Ryder abbiano spesso "minacciato" di lasciare la World Wrestling Entertainment che ha comunque fatto di tutto per trattenerli.

Sembrerebbe che con Ambrose la situazione sia molto diversa, quasi a ricordare quella di CM Punk, che tra lo stupore generale lasciò la federazione rifiutando tutte le offerte di rinnovo, proprio perché non era contento di come veniva gestito il suo personaggio.

Il contratto di Dean Ambrose è in scadenza nel prossimo aprile e la federazione ha proposto un aumento d'ingaggio e un calendario di impegni più sfoltito, così da poter concedere ad Ambrose il tempo di godersi la sua famiglia; il pluricampione, però, ha rifiutato l'offerta.

Il lento declino di Dean Ambrose che ha portato al divorzio.

Ogni amante del wrestling che si rispetti, in queste ore sta provando a chiedersi perché un uomo di punta come Dean Ambrose possa aver pensato di porre fine alla propria esperienza nel palcoscenico più importante di tutti. La risposta potrebbe essere data analizzando ciò che è accaduto nell'ultimo periodo; l'ex membro dello Shield ha tradito il proprio amico di sempre (Seth Rollins) per mettersi in proprio ed ottenere il titolo intercontinentale (perso qualche settimana dopo).

Da allora la situazione di Ambrose ha intrapreso binari che lo hanno portato in un progressivo declino fino ad arrivare ad un ruolo sempre più marginale nelle storyline dello show di Raw. Nemmeno il pay per view di Royal Rumble ha potuto cambiare le carte in tavola, siccome la sua comparsa non è stata troppo determinante durante l'attesissimo match a 30 uomini (vinto dal rivale Seth Rollins). Sembrerebbe che l'atleta a seguito di questo lento declino abbia scelto di non rinnovare il contratto con la wwe che scadrà il prossimo aprile in vista di WrestleMania 35, l'evento annuale più importante della compagnia.

Anche la stessa WWE ha reso ufficiale la notizia!

Nelle scorse serate, la WWE ha reso ufficiale e tramite il proprio account twitter che le strade tra Dean Ambrose e la federazione si separeranno presto. Tramite un tweet, la federazione di proprietà dei McMahon ha augurato il meglio all'atleta ringraziandolo per il contributo offerto in questi anni. La compagnia, inoltre, auspica ad un eventuale ritorno del "Lunatic Fringe" nella federazione, poiché la sua è una perdita importante.

Cosa riserverà il futuro a Dean Ambrose?

Molte sono state le voci sul futuro di Dean Ambrose, la più insistente è stata quella che l'ex campione intercontinentale potrebbe prendere una strada completamente differente da quella del pro-wrestling, dedicandosi alle sue passioni e la sua famiglia. Molte voci, invece, vorrebbero un cambio di federazione magari nella giapponese NJPW o nella neonata federazione americana AEW, che ha già messo a segno nomi importanti come quello di Chris Jericho.