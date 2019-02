Annuncio

Carmine Tommasone è finito k.o alla settima ripresa in un match per lui molto duro. Oscar Valdez si è confermato un implacabile picchiatore ed il coraggioso pugile irpino, alla fine, ha ceduto dinanzi alla potenza dei pugni del messicano. Ma nonostante la sconfitta, ha voluto regalare un finale 'rosa' alla sua avventura iridata. Dopo essersi rialzato dal ring di Frisco, si è nuovamente inginocchiato, stavolta ai piedi di Laura, la sua fidanzata e le ha chiesto di sposarlo.

Il 'si' della ragazza in diretta mondiale ha emozionato i presenti ed i telespettatori, aggiungendo una coda cinematografica al match. Sempre nel corso della riunione texana, c'è da segnalare la vittoria di Sergey Kovalev, ai punti con verdetto unanime nei confronti di Eleider Alvarez: il russo è tornato campione del mondo dei pesi mediomassimi versione WBO.

Valdez è un martello, Tommasone va quattro volte knock down

Ad essere sinceri, i primi tre round del combattimento vailido per il campionato del mondo dei pesi piuma versione WBO avevano fatto ben sperare i tifosi italiani. Tommasone è elegante e sicuro di sé, pizzica l'avversario con il jab ed è estremamente mobile sul tronco. La sua boxe sembra efficace nel tenere a distanza Valdez che arriva da una lunga inattività dopo la frattura alla mascella rimediata nel suo ultimo match, a marzo dello scorso anno contro Scott Quigg. Nel quarto round, però, il messicano riesce ad accorciare la distanza e sul pugile italiano scende la notte: dopo 50" saggia il diretto destro del campione del mondo e va knock down, si rialza ma verso la fine della ripresa tocca nuovamente il tappeto.

Oscar Valdez capisce che l'uomo è suo ed ha fretta di chiudere il combattimento, prendendosi anche qualche rischio: nel sesto round infatti Tommasone lo raggiunge con un destro d'incontro che lo fa traballare, ma per Carmine è solo un'illusione. Pochi istanti dopo, infatti, Valdez va a segno con il jab e l'italiano va al tappeto per la terza volta. Poi la settima ripresa, l'ultima: passano appena 9" ed il montante destro del campione è di quelli che fanno male, Tommasone va knock down per la quarta volta e l'arbitro ferma il combattimento, tra le proteste dell'orgoglioso campano che ha sostenuto di essere perfettamente in grado di proseguire: in realtà se un pugile va al tappeto per quattro volte in sette riprese, l'arbitro fa soltanto il suo dovere sospendendo il match.

La proposta di matrimonio

Carmine Tommasone alla fine non si arrabbia più di tanto, consapevole di aver affrontato un pugile ben al di sopra delle sue forze e sceglie di toccare nuovamente il tappeto, stavolta per qualcosa di più importante.

La proposta di matrimonio sul ring è romantica e fa quasi il verso a Rocky ed Adriana nel primo capitolo della celebre saga: Laura sorride ed accetta e Carmine, siamo sicuri, ricorderà per tutta la vita questa notte.

Kovalev torna campione del mondo dei mediomassimi

Il match-clou della serata era comunque rappresentato dal campionato del mono WBO dei mediomassimi, con Sergey Kovalev impegnato a riprendersi il titolo che Eleider Alvarez gli aveva strappato lo scorso agosto, mettendolo k.o. Non era una missione semplice per il maturo pugile russo che, comunque, è riuscito nell'impresa al termine di 12 riprese letteralmente dominate. Kovalev ha incalzato il campione in carica per quasi tutto il combattimento, dimostrandosi superiore e confermando, pertanto, ciò che va ribadendo dallo scorso agosto: 'Il k.o subito da Alvarez è stato un incidente". Nessun incidente di percorso ieri notte, ma veloci combinazioni ed un jab che è andato a segno in maniera costante senza trovare reazioni evidenti da parte del colombiano. Quest'ultimo ha avuto il suo momento di massima difficoltà alla fine della quinta ripresa, quando un pesantissimo destro di Kovalev lo ha scosso. Il russo conquista dunque il trono dei mediomassimi per la terza volta in carriera. Nella riunione di Frisco è stato assegnato anche un altro titolo mondiale, quello vacante dei pesi leggeri versione IBF ora nelle mani di Richard Commey. Il ghanese ha messo k.o in due round Isa Chaniev.