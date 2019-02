Annuncio

Chris Froome ha deciso che in questa stagione non parteciperà al Giro d'Italia, avendo come obiettivo primario la vittoria del quinto Tour de France in carriera dopo il terzo posto dello scorso anno.

Il campione britannico però non è affatto rimasto a mani vuote, avendo conquistato la maglia rosa al Giro d'Italia 2018 grazie soprattutto allo splendido successo ottenuto durante la 19^ tappa quando è stato protagonista di una leggendaria fuga solitaria partita dal Colle delle Finestre.

In un'intervista rilasciata alla "Gazzetta dello Sport", il fuoriclasse del Team Sky ha anticipato che in futuro sarà nuovamente sulle strade della "corsa rosa" che gli è rimasta nel cuore.

Froome assicura che tornerà al Giro d'Italia

Froome, nel corso dell'intervista concessa alla "Gazzetta dello Sport", si è soffermato proprio sulla 19^ frazione del Giro 2018 che l'ha visto trionfare e che spesso cita come uno dei punti più alti della sua carriera. L'atleta 33enne ha spiegato che, per recuperare lo svantaggio accumulato in classifica generale, aveva come unica possibilità l'attacco totale e la vittoria di tappa. Con grande sincerità, il fuoriclasse britannico ha aggiunto che è stata fondamentale anche la "componente fortuna" perché, quando ha lanciato la fuga, il suo avversario Dumoulin è rimasto senza compagni di squadra e, attorno a sé, ha ricevuto scarsa collaborazione dagli altri colleghi.

Il ciclista ha continuato, sottolineando come il trionfo al Giro d'Italia dello scorso anno sia stato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera perché è riuscito a risalire dalla bassa classifica, un'impresa che molti addetti ai lavori avevano definito impossibile.

Inoltre ha evidenziato come la corsa italiana sia particolare per la sua "imprevedibilità", che la rende una delle competizioni più difficili da conquistare. A tal proposito, ricordando "l'esperienza fantastica" vissuta in Italia, Froome ha anticipato che prossimamente tornerà certamente al Giro.

Il Tour de France è l'obiettivo principale di Froome

In attesa del suo ritorno sulle strade del Giro d'Italia, per questa stagione il ciclista britannico ha deciso di puntare tutto sul Tour de France con l'obiettivo di vincerlo per la quinta volta in carriera, impresa riuscita soltanto a leggende del Ciclismo come Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. E proprio per non farsi trovare impreparato, il campione ha già stilato il suo programma di avvicinamento alla Grande Boucle.

L'atleta britannico, dunque, parteciperà al Giro di Colombia, all'Uae Tour, alla Vuelta Catalunya, al Tour of Yorkshire e al Giro del Delfinato, scartando le gare di un giorno. Infine, in merito alla decisione di Sky di abbandonare le corse dal prossimo anno, Froome si è detto piuttosto fiducioso nelle capacità dei manager del team di trovare un altro sponsor all'altezza della situazione.