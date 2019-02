Annuncio

A Firenze si disputerà la Final Eight della Coppa Italia di Basket dal 14 al 17 febbraio 2019. L’appuntamento con la rassegna di pallacanestro maschile sarà al Nelson Mandela Forum. A contendersi il trofeo saranno le prime 8 squadre classificate al termine del girone d’andata del campionato di Serie A in corso. In attesa di scoprire cosa accadrà all’interno del palazzetto fiorentino, ricordiamo che la diretta tv di ogni singola partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, nonché in streaming su Rai Play. Sarà grande spettacolo sul parquet del Nelson Mandela Forum, ma vediamo gli incroci previsti dal tabellone.

È tutto pronto per la #LBAF8 @PosteMobile!#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/Qp2x6h10J3 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) 11 febbraio 2019

Programma e tabellone Final Eight di Coppa Italia

Il programma della Final Eight della Coppa Italia di basket si aprirà giovedì con i primi quarti di finale.

Alle ore 18:00 si affronteranno Vanoli Cremona e Openjobmetis Varese (gara 1). Interessante il derby lombardo, che vedrà sulla panchina dei biancoblù Romeo Sacchetti a caccia del suo terzo successo in carriera, dopo i due ottenuti nel 2014 e 2015 con Sassari. Archiviato questo match, seguirà alle ore 21:00 la sfida tra A|X Armani Exchange Milano e Segafredo Virtus Bologna (gara 2). Di fronte ci saranno due allenatori come Simone Pianigiani e Stefano Sacripanti, ma si affronteranno anche due tra le squadre più titolate, con l’Olimpia a caccia del suo settimo sigillo, mentre gli emiliani cercheranno di avvicinare la doppia cifra, ottenendo il nono trionfo in Coppa Italia. I quarti di finale proseguiranno venerdì con Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari (gara 3) in campo alle ore 18:00, mentre Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi (gara 4) si sfideranno alle ore 20:45.

Assenti alla Final Eight le due finaliste della passata edizione, ovvero Torino e Brescia. Entrambe hanno avuto un rendimento mediocre nella prima parte di stagione e non potranno confermare quanto di buono fatto l’anno scorso. Il programma proseguirà sabato con le semifinali. Alle ore 18:00 si sfideranno le vincenti di gara 1 e 2, mentre alle ore 20.45 scenderanno in campo le vincenti di gara 3 e 4. La Final Eight si concluderà domenica alle ore 18.00 con la finale per l’assegnazione del trofeo. La scorsa edizione s’impose Auxilium Torino con il risultato di 69-67 contro Leonessa Brescia. Si trattò del primo titolo per la compagine piemontese, che vide Vander Blue conquistare il titolo MVP del torneo.

Né i ragazzi di Paolo Galbiati, ma nemmeno quelli di Andrea Diana avranno modo di rendersi protagonisti a Firenze.