Annuncio

Annuncio

Lo sport è divertimento e passione, e ci sta la rabbia, la frase lanciata in un momento d'ira contro qualcuno. E si capisce se magari può scappare una frase cattiva dopo che la tua squadra subisce la rete del pareggio quando si è ormai oltre il decimo minuto di recupero. Ma quello che è accaduto ieri dopo la gara di Serie A Fiorentina-Inter è davvero qualcosa di gravissimo, visto che non sono mancati insulti e frasi ingiuriose rivolte alla squadra che hanno interessato l'ex capitano della Fiorentina Davide Astori, venuto a mancare quasi un anno fa.

Gli insulti

Oltre a quello che è successo ieri sul terreno di gioco, tra Var, gol annullato, rigori concessi e fiumi di proteste, sui social, oltre allo sfogo dei tifosi nerazzurri per la gara disputata al Franchi di Firenze, traspare anche una dose immotivata e gratuita di cattiveria, di cui onestamente non si aveva proprio bisogno.I social purtroppo sono il terreno perfetto, difficile da controllare, in cui tifosi, se così si possono definire, danno il peggio di sé sfogandosi con beceri insulti.

Annuncio

Nel mirino di alcuni tifosi dell'Inter infatti finisce Davide Astori, l'ex capitano della squadra viola, venuto a mancare un anno fa a seguito di un problema cardiaco poche ore prima della gara Udinese-Fiorentina. Su twitter si leggono post aberranti come questo di Andrea: “Cambiamo sport come Astori che da calciatore è diventato CADAVERE”. Oppure il commento di Giovanni: “Vi meritate 300 Astori p... di m... schifosi”.

Anche su Instagram gli insulti non sono mancati: e anche il capitano attuale della Viola, Federico Chiesa, viene bersagliato sui Social e molti non ci pensano due volte a scrive che Chiesa deve fare la fine di Astori. Alcuni commenti vengono riportati con uno screenshot anche dal giornalista e tifoso interista Enrico Mentana.

Annuncio

I migliori video del giorno

Reazioni

Le reazioni non sono mancate: è stata dura la presa di posizione del giornalista Sky, Alessandro Alciato, che si è letteralmente schifato per il livello raggiunto dai commenti sui social di molti tifosi interisti il giorno dopo la partita di calcio Fiorentina-Inter. Il giornalista ha infatti chiesto che la memoria di Astori venga lasciate in pace.

Anche Enrico Mentana ha detto la sua, definendo i commenti "vergognosi e miserabili" e si auspica che al più presto si possa fare veramente qualcosa contro quelli che lui definisce "avvelenatori del web", persone che sicuramente col calcio non hanno nulla a che fare.