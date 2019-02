Annuncio

I piani del Team Sky per la stagione 2019 dei grandi giri sembravano ormai chiariti con la leadership di Bernal e Moscon al Giro d’Italia e con la coppia Froome – Thomas di nuovo insieme al Tour de France. Da Cosmobike, la fiera della bici che si è tenuta nel weekend a Verona, è invece rimbalzata la clamorosa notizia di un cambio di programma. Fausto Pinarello, patron della casa costruttrice delle biciclette utilizzate dalla Sky, ha annunciato la partecipazione di Geraint Thomas al Giro d’Italia, confermando anche le presenze di Egan Bernal e Gianni Moscon per comporre una squadra davvero super.

Pinarello: ‘Abbiamo la lista per il Giro’

Pinarello è uno dei partner storici del Team Sky. Fin dal 2010, l’anno del debutto della squadra britannica nel Ciclismo professionistico, l’azienda veneta fornisce le proprie biciclette ai campioni del team.

Come azienda italiana la Pinarello ha sempre avuto interesse anche al Giro d’Italia e ad avere alcuni dei big della squadra sulle strade della corsa rosa. Anche grazie alla spinta del suo partner tecnico la Sky ha portato Froome nella passata edizione ed ora l’obiettivo era quello di avere al via del Giro la maglia gialla in carica Geraint Thomas. Il vincitore del Tour ha avuto molte incertezze sulla scelta del suo programma di corse, ma alla fine ha annunciato di volersi concentrare unicamente sulla corsa francese disertando il Giro.

Da Cosmobike Fausto Pinarello ha invece lanciato la notizia della presenza di Thomas alla corsa rosa. “Abbiamo la lista dei corridori e Thomas c’è, insieme a Bernal e Moscon” ha dichiarato l’imprenditore veneto, aggiungendo che “la squadra è forte, vuole vincere, la strada deciderà chi dei tre ha più possibilità”.

Thomas dice ancora no

Da Verona la notizia è arrivata velocemente a Tenerife, dove Geraint Thomas si sta allenando. Il vincitore dell’ultimo Tour de France è stato contattato da Cyclingnews per commentare l’annuncio della sua presenza al Giro, ma il gallese ha seccamente smentito Fausto Pinarello. “Confermo che non correrò il Giro d’Italia” si è limitato a dichiarare il corridore gallese, che resta quindi sul suo piano iniziale con il solo Tour de France.

Thomas ha cominciato la sua stagione alla Volta Valenciana, dove ha lavorato per i compagni, ed attualmente è in ritiro a Tenerife. Il suo ritorno è previsto alla Strade Bianche, quindi prenderà parte alla Tirreno Adriatico e al Giro dei Paesi Baschi.