Nel giorno della presentazione delle nuove moto dello Sky Racing Team VR46, nelle categorie Moto2 e Moto3, arrivano anche le parole interessanti da parte di uno dei piloti del team di Valentino Rossi, vale a dire Luca Marini. In questa stagione il fratello del nove volte campione del mondo vuole continuare a dimostrare di avere stoffa, puntando al Mondiale, e allo stesso tempo vuole vedere Valentino continuare a correre a lungo.

Il 16 febbraio Valentino compirà 40 anni

Valentino Rossi è un pilota italiano di motociclismo molto amato e conosciuto in tutto il mondo, visto e considerato che in carriera può vantare nove titoli mondiali, di cui ben cinque nella massima categoria.

Negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con un certo Marc Marquez e con l'avanzare degli anni, in quanto il prossimo 16 febbraio spegnerà 40 candeline. Eppure in molti sperano che la sua carriera continui ancora a lungo, con il fratello Luca Marini che in primis ha usato parole al miele, elogiando il campione di Tavullia.

"Lo ritengo il più forte di sempre e lo sarà ancora nei prossimi anni. Potrebbe perdere dei millesimi andando avanti, ma la sua carriera può arrivare almeno fino ai 46 anni. Quando si ritirerà non sarà più la stessa cosa".

Oltre a parlare di Vale ha anche parlato del suo presente e del suo futuro, con la speranza un giorno di potersi sfidare in pista ad armi pari. "Vincendo la prima gara in Moto2 sono riuscito a capitalizzare tutti gli sforzi fatti da me e dalla mia famiglia, anche se da questa stagione devo puntare sempre più in alto e confermarmi. Per adesso devo pensare alla mia carriera, anche se il mio sogno è quello di gareggiare un giorno con Valentino, con cui prenderemo la scelta migliore per il futuro".

Luca Marini punta al titolo in Moto 2 per fare il salto in MotoGP

"Prima di fare il grande salto devo vincere in Moto2 e non sarà semplice, visto che siamo almeno in sei a puntare al titolo, tra cui Luca Baldassarri".

Con queste parole Luca Marini si proietta alla prossima stagione, nella quale dovrà confermare i progressi dimostrati nell'ultima parte della scorsa stagione, in cui ha collezionato ben cinque podi. L'età è dalla sua parte e il talento non manca, d'altronde, essere fratello di un certo Valentino Rossi non può che portare benefici e il 'Dottore' in prima persona ha puntato forte sull'astro nascente di famiglia.

Oltre a Luca anche Nicolò Bulega dovrà convincere Vale con buone prestazioni, dopo una stagione mediocre e avara di soddisfazioni.