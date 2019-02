Annuncio

Ancora poche ore e sarà il momento di vedere il Super Bowl 2019. Come gli appassionati sapranno, l'edizione 53 dell'evento sportivo più atteso negli Usa vedrà di fronte i New England Patriots e i Los Angeles Rams. L'interesse cresce di anno in anno anche in Italia, dunque farà piacere sapere che il match potrà essere visto in diretta tv tranquillamente in chiaro su Rai Due. Ma ci sono buone notizie anche per chi preferisce la visione in streaming. Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere, a cominciare dall'orario d'inizio dell'incontro e senza dimenticare l'half time show, una sorta di spettacolo nello spettacolo per il quale c'è un'attesa quasi pari a quella relativa alla partita.

Patriots-Rams, orario diretta tv Super Bowl 2019 su Rai Due

Dunque gli appassionati di football americano potranno godere del grande spettacolo che offriranno New England Patriots e Los Angeles Rams nel modo che preferiscono.

La diretta tv in chiaro sarà trasmessa da Rai 2, con la telecronaca affidata a Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano. La tv di Stato, che torna a trasmettere il Super Bowl a distanza di nove anni dall'ultima volta, garantirà un'ampia copertura. Oltre alla diretta dell'incontro, infatti, ci saranno interventi in studio con diversi ospiti, tra cui numerosi esperti di Nfl e giocatori della nazionale italiana.

L'orario d'inizio del match è fissato per le 00:30 della notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, col collegamento che ovviamente inizierà qualche minuto prima. Chi non potesse essere di fronte alla tv non deve disperare. Ci sarà infatti la possibilità di seguire il Super Bowl 2019 anche in streaming, sia sul sito di Rai Play sia, per gli abbonati, su Dazn, l'applicazione che da quest'anno trasmette tutte le partite della stagione Nfl.

Super Bowl LIII, lo show con i Maroon 5

Il Super Bowl LIII sulla carta è uno dei più incerti ed equilibrati degli ultimi anni, con i Patriots che forse partono con un leggero vantaggio. La squadra di Tom Brady arriva all'appuntamento di Atlanta dopo aver eliminato, nel corso dei playoff, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Di contro i Rams si presentano alla sfida forti dei successi su Dallas Cowboys e New Orleans Saints. Le premesse per assistere ad un grande spettacolo e per vivere grandi emozioni ci sono tutte dunque, ed il consiglio è quello di non mancare l'appuntamento in tv, per quanto l'orario effettivamente non sia dei più comodi.

Ma parlando di spettacolo non si può non menzionare quello che avverrà a metà tempo. L'half time show, nel corso degli anni, ha suscitato sempre più interesse ed attesa, fino a diventare un vero e proprio fiore all'occhiello nella carriera degli artisti chiamati ad esserne i protagonisti. Quest'anno l'onore toccherà ai Maroon 5, che daranno vita ad uno show di pochi minuti nel corso del quale si esibiranno in alcuni dei loro maggiori successi.

Insomma, c'è molto da vedere anche per chi non è strettamente interessato all'aspetto sportivo del Super Bowl. Vi auguriamo dunque una buona visione e buon divertimento.