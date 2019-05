A sole due settimane di distanza dalla folgorante vittoria di Deontay WIlder, campione WBC dei pesi massimi, capace di mettere ko Dominic Breazeale al primo round, torna sul ring l'altro campione mondiale della categoria, Anthony Joshua. L'imbattuto pugile inglese, detentore dei titoli mondiali WBA, WBO e IBF, difenderà le sue cinture sabato 1 giugno (le prime ore di domenica 2 giugno in Italia) contro Andy Ruiz Jr sul prestigioso ring del Madison Square Garden di New York.

Per "AJ" si tratta dell'esordio negli Stati Uniti, una mossa atta a preparare il terreno per una futura unificazione con lo stesso Wilder, uno scontro che dovrebbe sancire l'effettivo numero 1 della categoria.

Joshua favorito d'obbligo, Ruiz Jr sfidante a sorpresa

Il 29enne Joshua, inglese di origini nigeriane, arriva a questo incontro con un record perfetto di 22 vittorie in altrettanti match, con 21 successi prima del limite. Il pupillo del promoter Eddie Hearn è ritenuto da molti il numero 1 della categoria, ma sono in molti a volerlo vedere contro gli altri top dei massimi come Wilder o il connazionale Fury.

Anthony Joshua v Andy Ruiz Jr trasmessa su DAZN

Joshua ha fino ad ora dimostrato di avere una grande potenza e un carattere da vero campione, battendo avversari come l'ex campione Wladimir Klitschko e il russo Alexander Povetkin. Joshua ha fino ad ora dominato i suoi avversari, faticando realmente solo con il minore dei fratelli Klitschko in un match al cardiopalma disputato a Wembley nel 2017.

Il pugile di Watford è l'indiscusso favorito di questo match, che inizialmente avrebbe dovuto vederlo opposto allo statunitense Jarrell Miller.

La positività ad un test antidoping dello sfidante ha costretto gli organizzatori a ripiegare sul 29enne Andy Ruiz Jr. Il pugile statunitense si trova così a sorpresa a combattere contro un pugile di assoluto livello come Joshua, con in palio tre delle quattro cinture mondiali più importanti. Ruiz vanta 32 vittorie (21 ko) ed una sola sconfitta nel suo record, avvenuta nella sua prima sfida mondiale disputata contro Joseph Parker per il titolo WBO.

Era il 10 dicembre 2016 e Ruiz venne sconfitto ai punti dal neozelandese, poi privato dal titolo proprio da Joshua nel marzo del 2018. Da allora il corpulento pugile californiano ha disputato 3 incontri, vincendoli tutti. Questa volta però il livello dell'avversario è tale che Ruiz Jr dovrà fare il match perfetto per alzare le braccia al cielo in segno di vittoria.

Il match visibile domenica su DAZN

La sfida Joshua vs Ruiz Jr, valida per i titoli mondiali WBA, WBO e IBF dei pesi massimi, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il collegamento con New York è previsto per le ore 02:30 di domenica 2 giugno 2019. La piattaforma trasmetterà anche la cerimonia del peso di venerdì 31 maggio, prevista per le ore 21:00. DAZN è visibile in streaming su PC, tablet, smartphone e smart TV al prezzo mensile di 9,90 euro.