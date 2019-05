È un Primoz Roglic in formissima quello che si sta vedendo al Giro di Romandia. Il corridore sloveno è l'unico dei principali favoriti del prossimo Giro d'Italia ad aver scelto la corsa elvetica come ultimo test, e sta continuando il filotto di successi di tutta questa prima parte della stagione.

La tappa di oggi, la quarta, era la più dura di questo Romandia, con l'arrivo in salita di Torgon. La frazione è stata accorciata per il maltempo, salvando però l'ascesa finale dove Roglic ha fatto selezione, ha risposto agli ultimi attacchi che gli sono stati portati dagli avversari diretti, per poi vincere davanti a Rui Costa.

Primoz Roglic vince la quarta tappa del Giro di Romandia.

Romandia, otto in fuga

La quarta tappa del Giro di Romandia era la più attesa tra quelle in linea. Il percorso da frazione di alta montagna con il Col des Mosses e l'arrivo in quota a Torgon prometteva spettacolo e selezione, ma la gara è stata fortemente condizionata dal maltempo. Il rischio di neve ha costretto l'organizzazione a cancellare la scalata al Col des Mosses, riducendo la distanza totale ad appena un centinaio di chilometri e con la salita finale destinata ad accendere la competizione tra i big.

Pubblicità

La tappa è iniziata con la fuga di otto corridori, tra i quali anche Remco Evenepoel (Deceuninck-Quickstep), il giovanissimo belga atteso come il fuoriclasse del futuro. Insieme a lui sono andati all'attacco Simon Pellaud, Claudio Imhof (Switzerland), Jonas Gregaard (Astana), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal), Daniel Martinez (EF Education First) e Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert).

Roglic da padrone

Sulla salita finale - una decina di chilometri al 7% di pendenza media - sotto una pioggia battente, Martinez e Gougeard sono rimasti presto da soli al comando, ma il recupero del gruppo non ha concesso loro nessuna possibilità.

Il ciclista colombiano è stato l'ultimo ad essere raggiunto verso metà salita, poi i big si sono confrontati nel finale di corsa.

David Gaudu (Groupama) è stato il primo ad accendere la bagarre, ma Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha prima chiesto a Kruijswijk di controllare la situazione per poi scattare in prima persona. Lo sloveno vincitore della Tirreno-Adriatico ha attaccato con la sua solita frequenza di pedalata altissima, e solo una potente progressione di Geraint Thomas (Ineos) - in grande crescita in questa corsa - è riuscita ad annullare il tentativo.

Pubblicità

All'ultimo chilometro, il tratto più facile dell'ascesa, si è così presentato un gruppetto di una decina di corridori. Roglic è andato a riprendere prontamente Muhlberger (Bora-Hansgrohe) e poi Carthy (EF) per poi partire nella volata, facendo subito la differenza su Rui Costa (UAE) che si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Thomas.

“Qui alza il tiro e Ciao, Arrivederci e Grazie...” 👋



Primoz #Roglic è un fenomeno e vince ancora! Con 2 successi, ipoteca il Romandia! ✌🔥🚴‍♂️#EurosportCICLISMO | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/LECogrh3Ar — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 4 maggio 2019

In classifica generale, Roglic ha ora 12" su Rui Costa, 16" su Gaudu e 26" su Thomas.

Pubblicità

Il Romandia si concluderà domani con una cronometro di 16 km a Ginevra, con il 29enne sloveno che ha grandi possibilità di condurre in porto l'ennesima vittoria in una breve corsa a tappe prima di tuffarsi nell'avventura del Giro d'Italia, dove si candida già ad essere uno dei più seri pretendenti alla maglia rosa finale.