Oggi in programma la 19ª tappa del Giro d’Italia, da Treviso a San Martino di Castrozza. Si tratta del penultimo arrivo in salita, dunque l’occasione ideale per i corridori che intendono recuperare secondi preziosi in classifica. Quella di oggi sarà una frazione corta di montagna (151 km), contraddistinta da parecchie ondulazioni e dall’arrivo in salita nella località trentina. Tappa tortuosa dunque, ma senza salite impossibili.

1° CARAPAZ Richard (Movistar Team) 79h 44’ 22” Distacco: 0’ 00”

2° NIBALI Vincenzo (Bahrain - Merida) 79h 46’ 16” Distacco: 01’ 54”

3° ROGLIC Primoz (Team Jumbo - Visma) 79h 46’ 38” Distacco: 02’ 16”

4° LANDA MEANA Mikel (Movistar Team) 79h 47’ 25” Distacco: 03’ 03”

5° MOLLEMA Bauke (Trek - Segafredo) 79h 49’ 29” Distacco: 05’ 07”

6° LOPEZ Miguel Angel (Astana Pro Team) 79h 50’ 39” Distacco: 06’ 17”

7° MAJKA Rafal (Bora - Hansgrohe) 79h 51’ 10” Distacco: 06’ 48”

8° YATES Simon Philip (Mitchelton - Scott) 79h 51’ 35” Distacco: 07’ 13”

9° SIVAKOV Pavel (Team Ineos) 79h 52’ 43” Distacco: 08’ 21”

10° FORMOLO Davide (Bora - Hansgrohe) 79h 53’ 21” Distacco: 08’ 59”

Classifica e programmazione tv della della 19ª tappa

Al termine della 18ª tappa, quella da Valdora a Santa Maria di Sala, la classifica è rimasta praticamente immutata.

Richard Carapaz conserva i quasi 2’ di vantaggio sull’italiano Vincenzo Nibali, che oggi potrebbe dunque provare ad attaccare per accorciare le distanze dal corridore dell’Ecuador, obiettivo comunque difficile da concretizzare, almeno nella giornata odierna. Di seguito i primi 10 posti della classifica del Giro d’Italia 2019 dopo 18 tappe:

Per ciò che concerne la programmazione televisiva, alle 12 appuntamento su Rai Sport per seguire il solito ‘Villaggio di partenza’.

Il percorso della 19ª tappa del Giro d'Italia.

Circa 50 minuti dopo, l’orario d’inizio della 19ª tappa, spazio ad ‘Anteprima Giro’, sempre su Rai Sport. Come al solito, passaggio di consegne alle 14:30, quando ci si sposterà su Rai 2 per il ‘Giro in diretta’. Prima di tale appuntamento, sul secondo canale Rai andrà in onda il ‘Viaggio nell’Italia del Giro’. Alle 17:15 circa (orario approssimativo della conclusione della 19ª tappa) si potrà seguire sempre su Rai 2 il ‘Processo alla Tappa’, con numerose interviste ai protagonisti della ‘Corsa Rosa’, nel palco allestito a pochi metri dall’arrivo.

Si ricorda che sarà possibile seguire tale programmazione anche in streaming, direttamente da tablet o smartphone, grazie all’applicazione Rai Play.