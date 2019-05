Mercoledì 15 maggio 2019 si correrà la 5ª tappa del 102° Giro d’Italia. La corsa rosa partirà da Frascati per arrivare a Terracina dopo 140 Km. Sarà una frazione molto breve, articolata interamente sul territorio laziale. Poche le difficoltà altimetriche, con finale completamente pianeggiante. Si attenderà una volata di gruppo, con i velocisti a contendersi la vittoria di giornata. Il Giro d’Italia mancava da diversi anni a Terracina. Nel 2000 l’ultima volta in cui la corsa rosa ha avuto come sede di arrivo di una tappa.

5ª tappa del Giro d'Italia 2019

Nella 2ª tappa con partenza da Roma, si arrivava sul Lungomare Circe e fu Ivan Quaranta ad imporsi allo sprint. Il cremasco precedette sul traguardo, in quell’occasione, Marco Zanotti e Steven de Jongh.

Negli anni precedenti ci furono altre frazioni in cui il Giro d’Italia passò da Terracina, ma rimane nella memoria la tragica 7ª tappa del 1969. La tribuna crollò per il sovraffollamento proprio nel momento in cui si stava svolgendo la volata di gruppo, vinta da Eddy Merckx.

Ci furono molti feriti, ma la notizia più triste riguardò la morte del giovanissimo Giancarlo Manzi. Il bambino, di appena 10 anni, si trovava lì per vedere i suoi beniamini, perché poi avrebbe scritto il tema “Avete visto il Giro d’Italia: cosa avete provato?” assegnato dalla maestra a scuola. Doveva essere una giornata di festa, che invece si trasformò in un vero incubo.

Planimetria e altimetria della 5ª tappa

Cenni storici a parte, la partenza sarà da Frascati e proporrà un inizio in salita verso Rocca Priora.

Successivamente seguirà la discesa in direzione di Grottaferrata, dopodiché si riprenderà a salire verso Rocca di Papa. A questo punto ci si lascerà alle spalle i castelli romani, per transitare da Velletri e dirigersi su Cisterna di Latina. Qui troveremo il primo traguardo volante. Nella città di Latina il secondo traguardo volante. I corridori proseguiranno in direzione di Borgo San Michele, dopodiché affronteranno la salita di Sezze (GPM di 4ª categoria).

A seguire ci sarà un tratto di falsopiano e poi si scenderà, transitando da Roccagorga. La parte conclusiva sarà completamente pianeggiante, su strade ampie e con poche curve. Si entrerà a Terracina, dove si percorrerà un circuito cittadino di 9,2 Km. Il rettilineo del traguardo misurerà 1,5 Km e vedrà veramente le squadre lanciate ad alta velocità per lo sprint finale.

Favoriti d’obbligo Elia Viviani e Fernando Gaviria. Saranno loro i corridori da battere, ma non da meno i vari Arnaud Démare, Caleb Ewan e Pascal Ackermann.

Nell’attesa di scoprire chi trionferà in Via Roma, ricordiamo che la diretta tv verrà trasmessa su Rai Sport e Rai 2. Una volta archiviata la 5ª tappa, si ripartirà da Cassino il giorno seguente, per andare alla volta di San Giovanni Rotondo.