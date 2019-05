Lunedì 13 maggio 2019 si disputerà la 3ª tappa del 102° Giro d’Italia. Si tratterà di una frazione di 220 Km, articolata interamente in Toscana. Il profilo altimetrico sarà leggermente ondulato, ma nonostante tutto si giocheranno il successo parziale i velocisti. Si andrà da Vinci a Orbetello, attraversando prima le colline senesi e poi la piana grossetana. In occasione della 3ª tappa della corsa rosa verrà ricordato Leonardo Da Vinci. A cinquecento anni dalla sua morte, sono stati organizzati numerosi eventi in tutta Italia, non solo mostre d’arte.

3ª tappa del Giro d'Italia 2019

Uno schizzo a carboncino, realizzato nel 1493, mette in collegamento il genio toscano con il Ciclismo. Si trattava di un progetto per una bicicletta. Chiaramente si distinguono le due ruote, collegate da un telaio orizzontale, un supporto per poggiare le mani, una sella ed una catena con pedali. Il disegno si trova all’interno del “Codice Atlantico”, che racchiude la più grande raccolta di scritti e progetti di Leonardo Da Vinci. Dopo questi cenni storici, torniamo a parlare del Giro d’Italia, presentandovi il percorso della frazione.

Pubblicità

Planimetria e altimetria della 3ª tappa

Si partirà da Vinci, dopodiché si andrà alla volta di Empoli. I corridori proseguiranno in direzione di Castelfiorentino, prima di di affrontare la salita verso Gambassi Terme, che non sarà considerata come GPM per l’assegnazione di punti per la maglia azzurra. La successiva discesa porterà a Certaldo, dopodiché si entrerà nella provincia senese, attraversando l’abitato di Poggibonsi, dove verrà posizionato il primo traguardo volante.

La strada tenderà leggermente a salire e dopo il bivio di Monticiano troveremo la zona del rifornimento.

Si proseguirà per Gabellino e Meleta, prima di proseguire in direzione di Braccagni. Un lungo tratto pianeggiante porterà a Grosseto, dove sarà piazzato il secondo traguardo volante. A questo punto si andrà alla volta di Poggio L’Apparita, con il GPM di 4ª categoria. Non dovrebbero avere difficoltà i velocisti a superare questa difficoltà altimetrica, perciò li vedremo poi tutti impegnati nella volata di gruppo a Orbetello.

Pubblicità

I chilometri conclusivi saranno su strade ampie e pianeggianti. Nell’ultimo chilometro, quando le squadre saranno impegnate ad alta velocità per preparare lo sprint, troveremo due curve in successione, una a sinistra e una a destra, che immetteranno sul rettilineo conclusivo di circa 400 metri.

I corridori più attesi saranno senz’altro Elia Viviani e Fernando Gaviria. I due ex compagni di squadra sono rivali da questa stagione. L’italiano è rimasto alla Deceunick-Quick Step, mentre il colombiano è passato alla UAE Team Emirates.

Pubblicità

Attenzione, però, alla concorrenza di Caleb Ewan della Lotto-Soudal. Fra gli altri avremo Arnaud Démare e Pascal Ackermann, mentre sono più ridotte le chance di Giacomo Nizzolo. La 3ª tappa del Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e Rai 2, con streaming su Rai Play. Una volta archiviata questa frazione, si ripartirà da Orbetello per raggiungere Frascati il giorno successivo.