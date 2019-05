Sono ormai gli ultimi giorni di avvicinamento al Giro d'Italia, con un'attesa che via-via si fa sempre più intensa. Le squadre stanno facendo le ultime scelte per quanto riguarda i corridori da schierare, e sono diverse quelle che hanno già presentato la formazione titolare.

Anche Vincenzo Nibali e il Team Bahrain-Merida hanno scoperto le carte, annunciando gli otto corridori che sabato prenderanno il via da Bologna. Il campione siciliano potrà contare sul recupero di Domenico Pozzovivo - pedina fondamentale per la squadra in montagna - ed avrà al suo fianco anche il fratello Antonio, debuttante sulle strade della corsa rosa.

Vincenzo Nibali punta al suo terzo Giro d'Italia.

Nibali: 'Pronto per l'avventura'

Vincenzo Nibali andrà a caccia della sua terza maglia rosa al Giro d'Italia che lo porterebbe a stabilire anche un nuovo record, quello del vincitore più anziano che attualmente è detenuto da Fiorenzo Magni. Il campione siciliano ha programmato questa stagione attorno al Giro, sacrificando un po' le prime gare a cui si è presentato non al meglio, ma trovando già una buona condizione al recente Tour of the Alps.

"Il Giro d'Italia è il mio grande obiettivo per la prima parte della stagione e la mia preparazione è stata progettata per essere pronto all'inizio di questa corsa", ha dichiarato il fuoriclasse messinese, mostrando una certa soddisfazione per come è andato il percorso di avvicinamento alla competizione.

"Sono pronto per questa grande avventura. Gli avversari sono tanti ma sarò al via da Bologna con fiducia e serenità. La strada deciderà chi è il migliore", ha aggiunto Nibali.

Volpi: 'Una squadra eccellente'

Il Team Bahrain-Merida conterà soprattutto sull'esperienza e la solidità di Damiano Caruso e Domenico Pozzovivo, i corridori che nelle tappe di montagna dovranno spalleggiare il capitano. Pozzovivo è riuscito a recuperare dall'incidente occorsogli alla Freccia Vallone e potrà quindi prendere il suo ruolo particolarmente delicato.

"Per fortuna le conseguenze sono state meno gravi di quanto si pensasse all'inizio e quindi la preparazione è continuata senza particolari problemi. Il mio compito sarà di aiutare Vincenzo e per quest'anno non punterò alla classifica generale. Questo ruolo mi darà l'opportunità di provare a vincere una tappa", ha dichiarato lo scalatore lucano, quinto un anno fa al Giro.

Anche il ds Alberto Volpi, che dirigerà la squadra dall'ammiraglia, ha espresso grande fiducia: "Abbiamo una squadra eccellente, ben strutturata per tutti i tipi di percorsi con corridori esperti come Pozzovivo e Caruso.

Il nostro leader Vincenzo Nibali ha dimostrato nelle ultime corse di essere in ottima condizione e sono sicuro che saremo tra i protagonisti della corsa rosa", ha commentato il tecnico varesino.

La squadra del Team Bahrain-Merida per il Giro d'Italia sarà formata da Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso, Andrea Garosio, Grega Bole, Kristijan Koren e Valerio Agnoli.