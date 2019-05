Oggi andrà in scena il GP di Francia. Si tratta del quinto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, con i favori del pronostico parte ancora una volta Marc Marquez, determinato a sigillare la gara odierna per incrementare il vantaggio nei confronti dei rivali.

Alle spalle del podio, la classifica della MotoGP è già infuocata, guidata da Valentino Rossi che occupa la quarta piazza con 61 punti, 9 in meno del leader della competizione, Marquez.

MotoGP: la griglia di partenza del GP Francia 2019

Sono ben 4 gli italiani nei primi 6 posti nella griglia di partenza di Le Mans. La pole position è stata agguantata da Marc Marquez. Alle sue spalle un grintoso Danilo Petrucci, seguito da Miller, Dovizioso e Valentino Rossi.

MotoGp, diretta GP Francia | Marquez in pole

Di seguito le prime dieci posizioni della griglia di partenza:

1. Marc Marquez 1'40.952

2. Danilo Petrucci 1'41.312

3. Jack Miller 1'41.366

4. Andrea Dovizioso 1'41.552

5. Valentino Rossi 1'41.655

6. Franco Morbidelli 1'41.681

7. Takaaki Nakagami 1'42.059

8. Jorge Lorenzo 1'42.067

9. Aleix Espargarò 1'42.450

10. Fabio Quartararo 1'42.509

Dove guardare il GP Francia, oggi 19 maggio 2019

Il GP di Francia sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva da Sky Sport sul canale 208, ovvero Sky Sport MotoGP.

Possibile guardare la corsa in differita in chiaro su TV8, che manderà in onda le tre gare giornaliere. Su TV8 l’appuntamento è fissato alle ore 14:45, mentre il GP di Francia da Sky sarà trasmesso in diretta alle ore 14:00. Un’ora dopo il termine della differita, ovvero alle ore 15:45, spazio alla rubrica Studio MotoGp. Infine, c’è la possibilità di guardare la gara in streaming su SkyGo e sul sito di TV8 (ovviamente in differita).