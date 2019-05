Dopo oltre un mese di pausa, nel fine settimana dell’11 e 12 maggio riparte il Mondiale di Motocross, con la quinta prova della stagione 2019: il GP di Lombardia sul tracciato ‘Tazio Nuvolari’ di Mantova. Secondo appuntamento consecutivo in Italia che segue il gran premio del Trentino e anticipa, di molto, l’ultima tappa italiana in calendario, fissata per il 18 agosto sul tracciato che sarà allestito sul circuito di velocità dell’autodromo di Imola.

MXGP Italia Mantova: Gara 1 e Gara 2 in esclusiva su Eurosport

Casa del motocross per la stagione in corso è la rete sportiva Eurosport, che trasmetterà in diretta esclusiva anche il GP di Lombardia: in tv sul canale Eurosport2 (211 di Sky) e in streaming su Eurosport Player. Domenica 12 maggio gli appuntamenti clou del fine settimana lombardo di MXGP: Gara 1 alle ore 14.15; Gara 2 alle 17.10.

A Mantova pronto al rientro Jeffrey Herlings

Sospinto dal numeroso pubblico di casa, sul tracciato sabbioso del Migliaretto Tony Cairoli andrà a caccia del quarto trionfo stagionale, su cinque gran premi disputati, per puntellare ulteriormente la leadership di classifica insidiata dallo sloveno Tim Gajser.

Inoltre, il GP di Lombardia potrebbe segnare il rientro in gara del campione del mondo Jeffrey Herlings, pronto al debutto dopo l’infortunio al piede che lo ha messo fuori gioco nei primi appuntamenti iridati.

Ultimo vincitore a Mantova Tim Gajser, nel 2016 prima dei due anni di assenza della pista lombarda dalle tappe del mondiale, mentre nella classe MX2 il successo fu ottenuto proprio dall’olandese volante Herlings prima di approdare alla categoria superiore. Sono invece tre le vittorie ottenute in precedenza da Cairoli sul tracciato mantovano, nel 2007 e 2008 in MX2 e nel 2010 nella classe regina.

La classifica generale, Tony Cairoli davanti a tutti

Antonio Cairoli (Ktm) è al comando della classifica generale con 191 punti, tallonato come detto da Tim Gajser (Honda) che è salito a quota 175 dopo la vittoria a Pietramurata. Al terzo posto il francese Gautier Paulin (Yamaha, 142 punti) che precede Arminas Jasikonis (Husqvarna, 120 punti) e Jeremy Van Horebeek (Honda, 113 punti). A seguire fino a completare la top 10 troviamo poi Clement Desalle (Kawasaki, 112), Jeremy Seewer (Yamaha, 98), Shaun Simpson (Ktm, 88), Julien Lieber (Kawasaki, 79) e Arnaud Tonus (Yamaha, 71).

In MX2 (domenica gara 1 ore 13.15, gara 2 ore 16.10), davanti a tutti c’è il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna, 170 punti); alle sue spalle il campione in carica Jorge Prado (Ktm, 150 punti), terzo Henry Jacobi (Kawasaki, 147 punti). Primo italiano in graduatoria, undicesimo, il centauro in forza al Team SM Action Yamaha Michele Cervellin (73 punti).