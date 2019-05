Il commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, ha diramato la lista delle convocate in vista del collegiale di Cavalese che ha preso il via il 1° maggio e proseguirà fino al giorno 9. Le scelte del CT sono solo in parte simili a quelle effettuate in merito alla Nations League che vedrà le azzurre impegnate tra maggio e giugno nella fase a gironi.

Tra le escluse si segnalano soprattutto le atlete di Novara e Conegliano, impegnate nella finale scudetto, e si evidenziano anche le assenze di Lucia Bosetti e Ofelia Malinov, a riposo dopo una stagione probante.

Le convocate per il Collegiale di Cavalese

Di seguito, l'elenco delle atlete selezionate con anno di nascita e club in cui militano.

Palleggiatrici: Alessia Orro ('98, Unet E-Work Busto Arsizio), Carlotta Cambi ('96, Zanetti Bergamo), Francesca Bosio ('97, Bosca San Bernardo Cuneo).

Opposti: Josephine Obossa ('99, Canovi Coperture Sassuolo), Anna Nicoletti ('96, Banca Valsabbina Millenium Brescia).

Schiacciatrici: Elena Pietrini (2000, Club Italia Crai), Sylvia Nwakalor ('99, Club Italia Crai), Indre Sorokaite ('88, Il Bisonte Firenze), Francesca Villani ('95, Banca Valsabbina Millenium Brescia), Elena Perinelli ('95, Reale Mutua Fenera Chieri), Giulia Angelina ('97, Reale Mutua Fenera Chieri), Caterina Bosetti ('94, Pomì Casalmaggiore).

Centrali: Beatrice Molinaro ('95, Itas Città Fiera Martignacco), Agnese Cecconello ('99, P2P Givova Baronissi), Beatrice Berti ('96, Unet E-Work Busto Arsizio), Alexandra Botezat ('98, Unet E-Work Busto Arsizio), Sara Alberti (93', Il Bisonte Firenze)

Liberi: Chiara De Bortoli ('97, Club Italia Crai), Beatrice Parrocchiale ('95, Il Bisonte Firenze)

Durante il ritiro in provincia di Trento verranno disputate anche due amichevoli contro la Cina Under 23 in programma il 7 e l'8 maggio.

Le esclusioni

Non sorprendono le esclusioni eccellenti compiute dal CT Mazzanti. Infatti, in vista della Nations League, che per l'Italia comincerà il 21 maggio contro la Polonia, rientreranno nella comitiva azzurra le stelle di Imoco Conegliano (Sylla, De Gennaro, Folie e Danesi) e Igor Gorgonzola Novara (Egonu e Chirichella), inserite nella lista delle 30 pre-convocate.

Per le giocatrici di Conegliano e Novara saranno giorni particolarmente intensi, poiché si fronteggeranno sia per la vittoria in campionato che per quella in Champions League.

Rispetto alle convocazioni per la Nations League, sono rimaste fuori dal Collegiale anche Rachele Morello, palleggiatrice classe 2000 del Club Italia, Enweonwu e Fahr (addirittura del 2001), rispettivamente opposto e centrale del Club Italia Crai. Infine mancherà anche la schiacciatrice Anastasia Guerra, ex della Pomì Casalmaggiore.