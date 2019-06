Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad accendere le luci per le grandi stelle dell’atletica leggera internazionale, giovedì 6 giugno, con la trentanovesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea. Valido come quarta tappa della Diamond League, il meeting della Capitale sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport dalle ore 20:00 alle 22:00 e in diretta streaming su Rai Play. A chi volesse invece partecipare dal vivo alla serata, invece, si ricorda che i biglietti sono disponibili attraverso il circuito Lis Ticket (punti vendita e online), oppure direttamente in biglietteria del Foro Italico.

Il prezzo oscilla dai 30 euro della tribuna Monte Mario (‘settore arrivi’) ai 5 euro della Curva Sud. Di seguito le gare assolutamente da non perdere (con il relativo orario) e le big star in gioco.

Tortu e Tamberi le punte di diamante azzurre

In casa azzurra grande attesa evidentemente per Filippo Tortu. Il primo atleta italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri, al Golden Gala gareggerà sui 200 metri (ore 21:25) con il dichiarato obiettivo di migliore il suo record personale sulla distanza (20"34 stabilito due anni fa proprio a Roma).

Il Golden Gala Roma Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League, visibile su Rai Sport

Sulla pista di atletica dell’Olimpico ci saranno però grandi rivali per il velocista milanese delle Fiamme Gialle, tra cui il campione del mondo Ramil Guliyev e la nuova stella americana Noah Lyles, campione mondiale under 20 e vincitore della Diamond League 2018.

2⃣0⃣0⃣"Correrli nello stadio che assistette al trionfo olimpico di Berruti e nel meeting che porta il nome di Mennea è una enorme responsabilità. Ma anche uno stimolo eccezionale".

🗣 @FilippoTortu #MondayMotivation @goldengala_roma #GoldenGala @atleticaitalia pic.twitter.com/Wq5yfu9t6x — CONI (@Coninews) 27 maggio 2019

Altra attesa importante sulla pedana del salto in alto (ore 20:15), con il rientrante campione europeo indoor Gianmarco Tamberi che dovrà vedersela con diversi big internazionali, compresi l’ucraino Andriy Protsenko, uomo da 2 metri e 40, e il campione europeo Mateusz Przybylko; mentre non ci sarà l’olimpionico Derek Drouin.

Cast stellare sui 100 metri femminili

Cast stellare sui 100 metri femminili (ore 20:35) con la partecipazione della britannica Dina Asher-Smith, medaglia d’oro ai campionati Europei dello scorso agosto a Berlino (oltre che nei 100 metri e nella staffetta) e della giamaicana Elaine Thompson due volte oro olimpico. Rimanendo nel campo gare femminili, confronto tra big star anche nel salto con l'asta (ore 19:15) che vedrà in gioco la campionessa olimpica, mondiale ed europea Katerina Stefanidi (Grecia), a deliziare l’Olimpico nell’annunciata sfida con le statunitensi Sandi Morris e Jenn Suhr, atlete da 5 metri in carriera.

Mentre sui 1500 metri da non perdere l’etiope primatista mondiale Genzebe Dibaba, che avrà come principali avversarie le connazionali Axumawit Embaye, Dawit Seyaum e la statunitense Jennifer Simpson.

In campo maschile, nella gara sui 400 metri ostacoli (ore 20:03) merita sicuramente di essere segnalata la presenza di Rai Benjamin, il campionissimo a stelle e strisce che dodici mesi fa ha eguagliato lo storico 47"02 di Edwin Moses.

Mentre sui 5000 metri (ore 20:45) spiccano i nomi degli etiopi Selemon Barega (primatista mondiale under 20) e Hagos Gebrhiwet e del keniota Edward Zakayo. A chiudere la grande serata di atletica nella Capitale saranno i 3000 metri siepi (ore 21:45) che vedranno tra gli altri in gara l’azzurro di origine etiope Yohanes Chiappinelli.