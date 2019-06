Il Tour de France di Chris Froome è compromesso ancora prima di cominciare. Il campione del Team Ineos è caduto mentre stava effettuando una ricognizione del percorso della tappa odierna del Giro del Delfinato, la cronometro di Roanne. Froome è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale. Le prime notizie, non confermate ufficialmente dalla squadra, parlano di una frattura al femore, un infortunio molto grave che lo estromette dal Tour che scatterà il prossimo 6 luglio e nel quale sarebbe andato a caccia della quinta conquista della maglia gialla, un record detenuto da Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil e Miguel Indurain.

Chris Froome aveva iniziato abbastanza bene questo Giro del Delfinato, trovando una confortante crescita rispetto alle difficoltà palesate nelle altre corse di inizio stagione. Il campione del Team Ineos ha risposto bene soprattutto nella seconda tappa, quella di Craponne vinta da Dylan Teuns, quando si è fatto trovare pronto agli attacchi portati da Thibaut Pinot. Oggi sarebbe dovuta essere una giornata particolarmente importante per Froome, la cronometro di Roanne di 26 chilometri, la quarta tappa del Giro del Delfinato.

Il campione britannico non corre una crono individuale da quasi un anno, dallo scorso Tour de France, e dunque questo sarebbe stato un test molto significativo in vista dell’assalto alla quinta maglia gialla.

Froome però non sarà al via di Roanne per questa tappa. Stamani, mentre effettuava una ricognizione sul percorso insieme ad alcuni compagni di squadra, il vincitore del Giro 2018 è caduto riportando delle conseguenze molto serie. La notizia dell’incidente è stata confermata dal Team Ineos sui propri spazi social.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH