Due settimane dopo il Giro d'Italia e due settimane prima del Tour de France, nel calendario del Ciclismo internazionale è il momento di percorrere le strade svizzere con l’ottantatreesima edizione del Tour de Suisse al via domani con una cronometro breve a Langnau, nella regione dell'Emmental, per finire domenica 23 giugno a Ulrichen, nel Canton Vallese, con la tappa regina delle nove totali che si snoderà lungo tre valichi alpini elvetici con il Passo del Grimsel, a 21 km dalla conclusione, ultima salita del Giro di Svizzera 2019.

Pubblicità

Pubblicità

Fabio Aru parteciperà al Tour de Suisse per dare continuità al suo recupero dopo il recente rientro a Lugano. In cerca della forma migliore, il sardo potrà confrontarsi con nove impegnative tappe. La corsa svizzera segnerà anche il ritorno in gara di Peter Sagan e Geraint Thomas, chiaramente tra i corridori più attesi.

Il Giro di Svizzera in diretta su Eurosport

Il percorso del Giro di Svizzera, considerato più adatto per gli scalatori, si svilupperà attraverso nove frazioni suddivise in due cronometro, quattro tappe collinose nella prima fase con possibilità per i velocisti, soprattutto nel terzo e quinto giorno, e tre tappe di montagna negli ultimi giorni intervallate solo dalla secondo crono a Goms.

Un traguardo sarà sul Passo del San Gottardo, salita di oltre 12 chilometri parzialmente in pavé, mentre nel già citato ultimo giorno di gara è compresa anche la spettacolare strada che conduce al Passo della Furka.

L’evento sarà trasmesso quotidianamente in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player ai seguenti orari: dalle ore 15:30 le prime due tappe e la penultima, dalle 14:30 domenica 23 giugno e alle 16 tutti gli altri giorni.

Pubblicità

A seguire il dettaglio delle tappe:

Sabato 15 giugno, 1^ tappa: Langnau cronometro 9,5 km.

Domenica 16 giugno, 2^ tappa: Lagnau-Lagnau 160 km.

Lunedì 17 giugno, 3^ tappa: Flamatt-Murten 162 km.

Martedì 18 giugno, 4^ tappa: Murten-Arlesheim 164 km.

Mercoledì 19 giugno, 5^ tappa: Munchenstein-Einsiedeln 177 km.

Giovedì 20 giugno, 6^ tappa: Einsiedeln-Flumserberg 120 km.

Venerdì 21 giugno, 7^ tappa: Unterterzen-Passo del Gottardo 217 km.

Sabato 22 giugno, 8^ tappa: Ulrichen-Goms cronometro 19 km.

Domenica 23 giugno, 9^ tappa: Ulrichen Ulrichen 144 km.

Tour de Suisse, ‘il quarto Giro’

Non possiede certamente lo stesso blasone delle tre più grandi corse a tappe europee (Giro, Tour e Vuelta), ma nel tempo il Tour de Suisse si è meritato l’appellativo di ‘quarto Giro’.

Detentore Richie Porte, l’albo d’oro della manifestazione è ricco di grandissimi nomi tra cui Gino Bartali, Franco Bitossi, Gianni Motta e Giuseppe Saronni tra gli italiani, ma anche Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Andrew Hampsten, Sean Kelly, Fabian Cancellara e l’attuale compagno di squadra di Aru nel team UAE Emirates Rui Costa, che ben tre volte ha vinto il Giro di Svizzera.

Il record di vittorie spetta però al piemontese di Borgomanero Pasquale Fornara che negli anni Cinquanta si è imposto per quattro volte.