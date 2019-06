Luglio è il mese dominato dal Tour de France nel mondo del Ciclismo. La corsa più importante del mondo scatterà quest’anno da Bruxelles il 6 luglio, proponendo un percorso interessante, con poche tappe pianeggianti ma tante salite e tracciati insidiosi. Mentre gran parte dei riflettori saranno puntati sui campioni del Tour, non mancheranno altri appuntamenti che si preannunciano molto stimolanti, soprattutto per quanto riguarda il ciclismo femminile. Un giorno prima del Tour scatterà infatti il Giro Rosa, la corsa a tappe più importante riservata alle donne.

Ciclismo, il mese delle grandi corse a tappe

Dopo un mese di giugno pieno di corse, ma vissuto sostanzialmente come un periodo di passaggio, a luglio il ciclismo vive gli eventi più importanti e prestigiosi dell’intera stagione, le due corse a tappe regine del movimento maschile e femminile. La prima a cominciare sarà il Giro Rosa, al via venerdì 5 luglio con una cronometro a squadre nelle terre di Fausto Coppi, per ricordare una volta di più i cento anni dalla nascita del Campionissimo.

La corsa offrirà poi anche un arrivo in salita sul Gavia, scalando il versante di Bormio, e un altro a Montasio, oltre ad un’impegnativa crono individuale a Teglio. Il finale sarà domenica 14 luglio a Udine. Il Giro Rosa andrà in tv su Rai Sport con differite quotidiane in programma tra le 19 e le 20.

Il Tour de France inizierà invece a Bruxelles sabato 6 luglio, con una prima tappa dedicata ai velocisti che transiterà anche sul mitico Muro di Grammont.

Contrariamente a molte edizioni del passato, stavolta il Tour proporrà già nella prima settimana alcune tappe difficili, soprattutto quella con arrivo in salita a Planche des Belles Filles senza trascura diverse frazioni mosse prima di arrivare sui Pirenei e sulle Alpi. Determinanti appaiono gli arrivi sul Tourmalet e il trittico di tappe alpine con tante salite ad altissima quota, il Galibier, l’Iseran e l’ultima difficoltà di Val Thorens. Il Tour terminerà domenica 28 luglio con la suggestiva passerella sui Campi Elisi. La corsa sarà trasmessa in tv sia da Rai Due che da Eurosport con lunghe dirette.

In Italia c’è l’Adriatica Ionica Race

Il calendario maschile non ha in programma nessun’altra corsa di livello World Tour nel mese di luglio, ma diversi appuntamenti interessanti. Al Giro d’Austria, dal 6 luglio, vedremo tre squadre World Tour (Movistar, Dimension Data e CCC) oltre alla Neri di Visconti. Dal 23 sarà il momento della Adriatica Ionica Race, la corsa a tappe voluta da Moreno Argentin, alla quale parteciperanno molte formazioni del circuito mondiale.

A fine mese si ripartirà anche in Belgio con il Gp Cerami e il Gp di Vallonia. Per gli under 23 segnaliamo in Giro della Valle d’Aosta, dal 16 al 21, una corsa che ha spesso lanciato grandi corridori, ed infine una gara in programma il 21 che farà da test event sul percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a cui parteciperanno anche alcune selezioni nazionali.

Il calendario delle corse di ciclismo di luglio con i canali che le trasmettono in tv.