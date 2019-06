Quella tra Roger Federer e Rafael Nadal è la più grande rivalità della storia del Tennis? Sicuramente è la più longeva, probabilmente è il duello top tra due campioni dello sport. "Insieme a Djokovic sono i più grandi di ogni tempo" aveva detto tempo fa John McEnroe, uno che di campioni e di grandi rivalità s'intende parecchio essendo stato lui stesso uno dei più grandi di sempre, oltre ad aver dato luogo ad un'altra leggendaria rivalità, quella con Bjorn Borg che è stata anche soggetto di un film.

Dal suo punto di vista, un campione ha bisogno del suo degno rivale per dimostrare di essere davvero un grande campione e, oltretutto, una sorta di 'cannibale' rischierebbe di non essere così simpatico alla gente. Quanto a fan, oggi Roger Federer è senza dubbio il tennista più amato. Questo e tanto altro ancora sono stati oggetto di una sua recente intervista concessa all'AGI.

Le grandi rivalità del tennis

Al di là di Borg, McEnroe ha avuto altri degni avversari in Jimmy Connors ed Ivan Lendl.

Lo ricordiamo tutti in campo, non aveva mezze misure e per il suo carattere irascibile all'epoca aveva anche diversi 'haters'. Ma guardando al tennis successivo alla sua epoca, il sette volte vincitore di tornei del Grande Slam non ha dubbi a definire 'Fedal' la più grande rivalità di tutti i tempi. "Anche perché si tratta di due personaggi molto diversi, sono il bianco ed il nero: uno che non suda mai e l'altro che deve cambiare continuamente la maglietta.

Ma penso che Roger Federer non sarebbe diventato così simpatico come da quando ha perso con Rafa - dice McEnroe - e non sarebbe stato così amato se fosse stato un dominatore assoluto, anche se i grandi tifosi dell'uno odiano l'altro e viceversa. E pensare che questa favola sembrava finita cinque anni fa e, invece, è rinata in Australia due anni fa ed allo scorso Roland Garros ne abbiamo visto un'altra puntata".

'Federer, Nadal e Djokovic rischiano di seppellire un'altra generazione di tennisti'

Uno sguardo alle prospettive del tennis attuale.

McEnroe cerca di guardare lontano, ma alla fine vede sempre gli stessi protagonisti. "Negli ultimi dieci anni abbiamo visto i tre tennisti più forti della storia del tennis, hanno sepolto questa generazione e rischiano di farlo anche con la prossima". Riguardo ai giovani talenti, spende belle parole per Kyrgios: "Con il suo talento può battere chiunque, ma non ha la continuità giusta". Il tre volte vincitore di Wimbledon loda anche Shapovalov e Tsitsipas, gli piace il modo in cui 'picchia' Khachanov e si dichiara 'stupito' da certe prestazioni di Aliassime".

E gli americani? "Non sono male Opelka e Tiafoe, quest'ultimo deve ancora evolversi". La mancanza di fuoriclasse del suo livello o di quello dei vari Connors, Sampras e Agassi ha reso il tennis sempre meno popolare negli States. "Normale che se manca un punto di riferimento, i giovani americani vadano a praticare football o basket. Tra i ragazzi è così, mentre le ragazze hanno avuto come esempio le sorelle Williams. Credo stia a noi inculcare ai giovani la voglia di giocare a tennis e proseguire a farlo e, magari, un giorno ci sarà un altro ragazzo di New York a vincere Wimbledon o i US Open".