Saranno ancora una volta Rafael Nadal e Dominic Thiem a disputare l'ultimo atto del Roland Garros, secondo Slam stagionale e torneo più prestigioso della stagione su terra battuta. Domani, domenica 9 giugno, i due si incontreranno nella rivincita della finale della passata edizione, vinta dallo spagnolo.

Nadal in tre set su Federer, è la dodicesima finale a Parigi

Ancora una volta Nadal si conferma troppo forte per Roger Federer sulla terra, imponendosi sullo svizzero in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2.

Un risultato che però non dice il vero sull'andamento del match, con lo svizzero che ha avuto delle occasioni non sfruttate nei primi due set per mettere in difficoltà il rivale di sempre. In un match caratterizzato anche dal forte vento e dalla difficoltà a dosare i colpi, alla lunga ha avuto la meglio la solidità di Nadal su questa superficie, un vero e proprio territorio di conquista per il tennista maiorchino. Con la vittoria su "King Roger", la 24esima su 39 confronti diretti, l'iberico conquista la sua dodicesima finale al Roland Garros.

Nadal vs Thiem, finale Roland Garros 2019 in diretta su Eurosport

Nelle precedenti undici occasioni Nadal ha sempre vinto, comprese quattro finali con lo stesso Federer. E' innegabile che Parigi sia il suo fortino, ma sulla strada verso il dodicesimo trionfo troverà un ottimo Thiem.

Djokovic ko, Thiem può provarci ancora

Il 25enne tennista austriaco ottiene invece la sua seconda finale consecutiva nello Slam parigino, dopo un estenuante battaglia con il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il match, iniziato nel pomeriggio di venerdì 7 giugno, è stato dapprima interrotto per pioggia per poi continuare sabato 8 giugno.

I due hanno sostenuto una grande battaglia, conclusa solo dopo cinque set e oltre 4 ore di gioco effettivo. L'austriaco, numero 4 del tabellone, ha chiuso il match con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5. Archiviato il successo con il fenomeno serbo, per Thiem arriva però la parte più difficile, ovvero confrontarsi con il "re" di Parigi. I precedenti 12 incontri hanno visto trionfare lo spagnolo per 8 volte, compresa la finale del Roland Garros 2018.

Nell'ultimo match disputato, sul rosso di Barcellona, ha però trionfato l'austriaco. Ad aggiungere difficoltà alla già dura impresa che attende Thiem, il minor tempo di riposo dopo il match di semifinale. Meno di 24 ore per recuperare prima di una finale importantissima rischiano di essere un fardello pesante contro un tennista che a Parigi ha spesso dimostrato di essere ai limiti dell'imbattibilità.

Dove vedere il match

La sfida tra Rafa Nadal e Dominic Thiem, finale del Roland Garros 2019.

sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale 210 di Sky, a partire dalle 15:00 di domenica 9 giugno. Sarà possibile seguire il match in streaming anche su Eurosport Player e SkyGo, piattaforme streaming delle rispettive emittenti.