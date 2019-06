Importanti novità per i top club italiani che parteciperanno al prossimo campionato di A1 femminile con ufficializzazioni molto "pesanti", soprattutto a Novara che, dopo la dolorosa cessione della stella Paola Egonu, era in debito con i propri tifosi di qualche colpo capace di ridare vitalità a tutto il movimento. Scandicci e Casalmaggiore, comunque, non sono rimaste a guardare, concludendo a loro volta dei bei colpi di mercato.

A Novara una bella doppietta: Hancock e Courtney

I due acquisti daranno sicuramente una marcia in più alla compagine novarese e renderanno molto competitiva la squadra che si sta delineando per la prossima stagione 2019/2020.

Micha Hancock è una palleggiatrice classe 1992, ben dotata fisicamente per il suo ruolo (180 cm), arriva da Monza dove ha disputato un'ottima annata. La schiacciatrice Megan Courtney invece arriva alla Igor Volley Novara dopo aver giocato la stagione appena conclusa con la maglia di Bergamo. La giocatrice, con buone doti di attaccante, è una classe 1993 per 185 cm di altezza.

Entrambe le giocatrici sono americane e provengono dalla stessa squadra di college, la Penn State, nella quale hanno giocato insieme aggiudicandosi due campionati universitari consecutivi (nel 2013 e poi nel 2014).

Novara: La regia passa nelle mani di Micha Hancock

A Scandicci ufficiale Lubian

Mancava solo l'ufficialità e finalmente è arrivata: Marina Lubian è una nuova giocatrice della Savino Del Bene Scandicci. La centrale classe 2000 arriva nel team toscano dopo aver passato le ultime tre stagioni agonistiche nelle fila del Club Italia, con il quale ha già collezionato molte presenze nella massima serie italiana nonostante i suoi soli diciannove anni di età. Tra i suoi successi può vantare una meravigliosa medaglia d'argento conquistata con la nazionale di coach Mazzanti agli ultimi Mondiali.

Casalmaggiore si rinforza con Stufi e Veglia

A Casalmaggiore nell'arco di una singola conferenza stampa è stato fatto il riepilogo sul mercato della Vbc E'più Pomì che si può considerare ad ottimo punto. Le novità riguardano principalmente le ragazze da mettere al centro della rete, con la conferma degli acquisti perfezionati di due posti 3: Federica Stufi e Tiziana Veglia. Oltre a questi due ottimi innesti è stato confermato anche il coach Marco Gaspari (e con lui tutto il suo staff), mentre per quanto riguarda le giocatrici è stata annunciata la conferma della schiacciatrice Caterina Bosetti, appena tornata in nazionale per la Volleyball National League, il libero Ilaria Spirito e per quanto riguarda Danielle Cuttino è stato specificato che oltre la conferma la giocatrice ha ottenuto anche un prolungamento del contratto in essere.