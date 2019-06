In questi giorni frenetici di volley mercato, durante i quali le notizie da prima pagina spesso sono quelle che riguardano gli acquisti dei top team che puntano alla conquista dello scudetto 2019/2020, ci sembra doveroso segnalare questa decisione di mercato effettuata da una realtà storica di Superlega come la Top Volley Latina. Società che, andando decisamente controtendenza rispetto alle "regole di mercato", ha deciso di confermare il suo palleggiatore titolare della scorsa stagione ancora per due anni, nonostante sia un atleta che tra pochi mesi compirà 40 anni.

Top Volley Latina e Daniele Sottile ancora insieme

Quella tra il club pontino ed il giocatore di origini siciliane ormai è più simile ad un matrimonio che ad un rapporto professionale: Daniele infatti ha vestito per la prima volta in carriera la maglia di Latina nella lontana stagione 2010/2011 (dopo un'esperienza triennale avuta con Verona) e da quel momento ha sempre vestito la maglia biancoblu di Latina, fatta eccezione per una breve parentesi di inizio campionato nella stagione 2015/2016, durante la quale ha vestito per alcuni mesi la maglia della Revivre Milano.

Volley, Sottile rinnova per altre due stagioni: in campo fino a 42 anni

Accordo biennale: giocherà con Latina fino al 2021

L'accordo proposto dal Direttore Sportivo della Top Volley, Candido Grande, è stato senza ombra di dubbio apprezzato da Daniele, dalla sua famiglia (perfettamente integrata nella città laziale) e dal coach Tubertini, che considera il palleggiatore nativo di Milazzo un punto fermo della sua formazione e anche un punto di riferimento, a livello umano, per lo spogliatoio. E così è stato deciso che, nonostante l'età che avanza, Sottile vestirà la maglia di Latina non solo nella prossima, ma anche nella stagione 2020/2021.

In campo fino a 42 anni

Grazie a questo nuovo contratto il capitano della Top Volley potrà giocare ai massimi livelli fino alla soglia dei 42 anni, essendo nato il 17 agosto del 1979. Un privilegio che è toccato veramente a pochi eletti e che dimostra ancora di più la professionalità di Daniele.

Gli acquisti di Latina

La voglia di mettersi ancora in gioco nasce anche dai numerosi stimoli arrivati dal mercato, dove il DS Grande si è finora mosso davvero bene rinforzando una squadra che si preannuncia molto interessante.

Infatti la prossima stagione a giocare in diagonale col palleggiatore siciliano ci sarà ad agire come opposto Jean Patry, giovane talento francese (22 anni per 207 cm di altezza) con ampi margini di miglioramento e di cui gli addetti ai lavori parlano molto bene, mentre al centro ci sarà un altro giovane "colosso" (208 cm) pronto a mettersi in mostra in un campionato difficile come quello di Superlega: il canadese Szwarc, attualmente impegnato in VNL.

Ma l'acquisto più interessante, quello che, insieme alla conferma di Sottile, ha scaldato più il cuore dei tifosi è quello dello schiacciatore olandese Van Garderen, ultima stagione a Trento, dove si è tolto la soddisfazione di vincere il Mondiale per Club.