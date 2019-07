Oggi, sabato 6 luglio 2019, prende il via l’edizione numero 106 del Tour de France. Il percorso del Tour 2019 è stato suddiviso in 21 tappe: prima tappa a Bruxelles, ultima il 28 luglio sugli Champs Elysèes, a Parigi, come da tradizione.

Tour de France, il percorso della prima tappa

Tour de France, prima tappa. La prima frazione, 194,5 km, sarà dedicata ai velocisti, che quasi certamente si aggiudicheranno il successo di giornata.

Pubblicità

Pubblicità

Tra i corridori favoriti, sicuramente Peter Sagan, ma anche Dylan Groenewegen, non dimenticando l’italiano Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep). I corridori faranno i conti con un percorso non particolarmente insidioso (almeno dal punto di vista altimetrico), che dovrebbe concludersi con un testa a testa in volata. Si ricorda che la partenza e l’arrivo saranno collocati a Bruxelles.

Diretta Rai: la prima tappa del Tour su Rai 2

Il Tour de France 2019 potrà essere seguito in diretta tv su Eurosport, che manderà in onda tutte le 21 tappe.

Pubblicità

Eurosport metterà a disposizione anche il servizio Eurosport Player, che consentirà agli appassionati di seguire l’evento in streaming. La Rai (su Rai Sport, Rai 2 e Rai Play) garantirà un’ampia copertura, anche se non potrà mandare in onda per intero (o comunque prima delle 14:50) tutte le 21 tappe. Su Eurosport e sui canali Rai andranno in onda approfondimenti pre e post corsa. Per ciò che concerne la prima tappa, appuntamento fissato alle 11:55 su Rai Sport, passaggio su Rai 2 alle 14.