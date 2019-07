Ritorna nel weekend l'appuntamento con i grandi eventi targati Ultimate Fighting Championship (UFC), la promotion di arti marziali miste più importante al mondo. Sabato 6 luglio (le prime ore di domenica 7 luglio in Italia) alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) andrà in scena UFC 239, che vedrà come evento principale la sfida per il titolo dei mediomassimi tra Jon Jones e Thiago Santos. Non meno affascinante il sottoclou, con il match tra Amanda Nunes e Holly Holm valido per il titolo dei pesi gallo che si presenta altrettanto affascinante.

Jon Jones re indiscusso nei mediomassimi: sarà ancora lui il campione dopo UFC 239?

Ancora una volta Jon Jones si trova a difendere la sua cintura di campione UFC, ormai nelle sue mani dal 2011. Pur avendola persa causa squalifica, il 31enne atleta statunitense è riconosciuto come il padrone della categoria ormai da quasi un decennio, con veramente pochi rivali in grado di tenergli testa. Dopo la squalifica per doping a seguito del secondo match contro Daniel Cormier (poi tramutato in No Contest), Jones è ritornato in gabbia per riconquistare la cintura a spese dello svedese Alexander Gustafsson.

Era il dicembre 2018 quando "Bones" ritornava a cingere la "sua" cintura, poi difesa con successo lo scorso 2 marzo dall'assalto di Anthony Smith (vittoria ai punti).

Per Jones si tratta quindi del terzo incontro in pochi mesi, dopo oltre un anno di inattività. A tentare di interrompere la sua striscia di vittorie sarà il brasiliano Thiago "Marreta" Santos, reduce da tre vittorie per ko consecutive da quando ha debuttato nella categoria dei mediomassimi.

Ad oggi Santos ha collezionato 21 vittorie e 6 sconfitte in carriera, senza mai riuscire ad arrivare ad un match titolato. Quello che si troverà ad affrontare a Las Vegas è il match che può regalargli la più grande gioia in carriera, ma dovrà riuscire in ciò in cui tutti hanno fallito. Jon Jones ha finora ottenuto 24 vittorie in 26 incontri, con 1 "No Contest" e una sconfitta per squalifica (gomitate irregolari). Nessuno è mai riuscito a battere l'attuale campione, e sono in pochi a credere che sia Santos a togliere l'imbattibilità a Jon Jones. In ogni caso gli ultimi match del brasiliano lo rendono uno sfidante credibile e meritevole della chance concessagli.

Il resto della card e dove vedere l'evento

Come da tradizione nei grandi eventi UFC, ad un main event titolato si affiancano altri incontri degni di nota. In questo caso la card di UFC 239 ha al suo attivo un altro match con cintura in palio, quello che vede Amanda Nunes, campionessa dei pesi gallo, opposta all'ex campionessa Holly Holm. Una sfida senza dubbio affascinante tra due atlete d'elite dell'intero roster femminile. Entrambe vantano una vittoria su Ronda Rousey, ex campionessa indiscussa battuta prima dalla Holm e poi dalla Nunes nel suo match di rientro.

La brasiliana vanta anche un grande successo su Cris Cyborg, battuta per ko ad UFC 232 in un match valido per il titolo dei pesi piuma. La Nunes parte leggermente favorita in questo match, ma una campionessa come Holly Holm potrà regalare al pubblico di Las Vegas un grandissimo match.

La main card si compone di altri 3 incontri: l'interessante match tra i pesi welter Ben Askren e Jorge Masvidal, la sfida tra i mediomassimi Luke Rockhold e Jan Blachowicz e lo scontro tra i welter Michael Chiesa e Diego Sanchez.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 04:00 di domenica 7 luglio 2019.