Nel corso della XXX edizione delle Universiadi [VIDEO], a Napoli, la Pallavolo italiana sta dimostrando di poter contare su giovani di sicuro avvenire sia nel tabellone maschile che in quello femminile, dove le ragazze del ct Paglialunga affronteranno la finale per l'oro contro la Russia questa sera al PalaSele di Eboli.

Dove vedere la gara delle azzurre

La sfida del PalaSele, al via alle 20:30, potrebbe essere parzialmente visibile su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre), all'interno della consueta finestra serale dedicata alle Universiadi, come già avvenuto in occasione della semifinale contro l'Ungheria.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà invece possibile guardare integralmente il match delle azzurre sul sito della FISU TV, che offre la diretta integrale della gara a differenza della Rai. La registrazione alla piattaforma di live streaming è gratuita e consente di vedere anche altri sport della manifestazione che si sta svolgendo a Napoli.

Il percorso delle azzurre

Inserite nel gruppo D, all'esordio le azzurre hanno superato per 3-0 le statunitensi, perso per 3-1 contro il Giappone e vinto senza particolari patemi (0-3 Italia) contro la Svizzera, fanalino di coda del girone.

Pubblicità

Nei quarti il Brasile è stato domato con il punteggio di 3-0 con i seguenti parziali (20-25, 20-25, 19-25). Ancor più agevole per l'Italia la semifinale contro l'Ungheria che non ha opposto resistenza incassando 25-15 nel primo set e due 25-16 nei restanti set. Soddisfatto il commento a fine gara di Paglialunga.

Le considerazioni dell' allenatore (Marco #Paglialunga) della Nazionale Italiana di pallavolo femminile dopo la strepitosa vittoria nella semifinale contro l'Ungheria.@Federvolley #ToBeUnique#Napoli2019@FISU pic.twitter.com/hhwC1Xk7Fe — Napoli 2019 Summer Universiade (@Napoli2019_ita) 10 luglio 2019

Stasera l'impegno contro la Russia sarà probante sia per il tasso tecnico delle avversarie che per la volontà delle russe di preservare la medaglia d'oro conquistata due anni fa, nell'edizione di Taipei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pallavolo

Il percorso delle russe

La Russia presente nel gruppo A con Thailandia, Messico e Canada. Le prime due sfide contro le asiatiche e i centroamericani si sono concluse con due 3-0, mentre la terza sfida contro il Canada, avversario sulla carta ben più quotato, è terminato 3-1 in favore delle sovietiche.

Ai quarti di finale è terminata 3-0 Repubblica Ceca, in semifinale contro il 3-1 Giappone. Adesso, l'ultimo atto contro l'Italia.

Le atlete italiane

La rosa a disposizione del CT Marco Paglialunga presenta diverse atlete presenti nel giro della Nazionale maggiore italiana diretta dal CT Davide Mazzanti. Le dodici protagoniste azzurre in questa Universiade sono:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi (Cuneo Granda) e Francesca Bosi (Chieri '76);

Centrali: Beatrice Berti (UYBA), Alexandra Botezat (Imoco Volley) e Beatrice Molinaro (Itas Città Fiera Martignacco);

Schiacciatrici: Elena Perinelli (Chieri '76), Giulia Angelina (Chieri '76) e Francesca Villani ((UYBA);

Opposte: Sylvia Nwakalor (Club Italia) e Anna Nicoletti (Polisportiva Filottrano);

Liberi: Chiara De Bortoli (Club Italia) e Francesca Napodano (Volley Soverato).