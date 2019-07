Grande successo per l'Italia della Pallanuoto alle Universiadi di Napoli 2019. Sia la Nazionale femminile che quella maschile hanno raggiunto la finalissima che si svolgerà nella rinnovata piscina Scandone di Fuorigrotta.

Le donne scenderanno in vasca questa sera alle 20 contro la blasonata Ungheria, mentre gli uomini domani alle 13 contenderanno la medaglia d'oro agli Stati Uniti.

Dove seguire la gara

La Rai ha i diritti televisivi per la manifestazione giunta alla XXX edizione e dedicherà uno spazio alle finali nel corso della consueta finestra quotidiana dedicata alla competizione visibile su Rai 2 e Rai Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Un'altra soluzione a portata di smartphone è quella offerta dalla FISU TV, che scaricando e registrando gratuitamente l'app permette la visione live e on-demand di tutte le gare della competizione.

Il percorso del Setterosa

Dal giorno dell''esordio nel gruppo B, avvenuto il 4 luglio, il cammino delle azzurre è stata una marcia quasi trionfale. Alla vittoria per 8-6 contro gli Stati Uniti, si sono susseguiti altri 3 successi contro Cina, Australia e Russia che hanno consentito all'Italia di strappare il pass per i quarti a punteggio pieno, come per l'Ungheria nel Gruppo A.

Pubblicità

In questa fase è stato domato 12 a 8 il Giappone, mentre in quella successiva c'è stato l'exploit contro il Canada, annichilito 15-7 e dominato in tutti i quarti.

L'ultimo ostacolo per raggiungere l'oro è la temibile Ungheria, che verrà affrontata questa sera alle 20 alla piscina Scandone, già sold out per l'occasione.

Il percorso del Settebello

Gli uomini hanno messo subito le cose in chiaro nella prima gara del raggruppamento contro il Giappone, superato per 22-11.

Ancor più rotondo il punteggio che ha regolato gli australiani 18-5, mentre contro la Nazionale magiara sono state solo 3 le lunghezze di differenza (13-10 Italia). Di misura, poi, la vittoria contro la Croazia (14-13).

Nei quarti di finale è stato necessario un 15-9 per superare la Francia. Nella semifinale disputata oggi contro la Federazione Russa non c'è stata storia come testimonia il punteggio finale di 14-6.

Ultimo step per la vittoria finale gli Stati Uniti.

L'albo d'oro italiano alle Universiadi

La pallanuoto italiana è stata spesso protagonista alle Olimpiadi Universitarie come attestato dall'albo d'oro che vanta ben 12 medaglie, 3 d'oro, 3 d'argento e 6 di bronzo.

Il medagliere azzurro è ricco soprattutto sul fronte maschile, anche perché la pallanuoto femminile è stata introdotta alle Universiadi a Belgrado 2009.

Pubblicità

Gli uomini hanno vinto l'oro nel 1987, nel 1997 e nel 2001. L'argento in tre occasioni di cui la prima volta a Torino nel 1970, mentre gli altri due successi sono arrivati a Palma di Maiorca nel 1999 e Bangkok nel 2007. 5 le medaglie di bronzo, l'ultima a Buffalo nel 1993.

Per le pallanuotiste italiane l'unica medaglia è stata il bronzo di Kazan nel 2013.