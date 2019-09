Organizzata dall’U.S. Legnanese, domenica 15 settembre si disputerà la 101^ edizione della Coppa Bernocchi, longeva classica di fine stagione inserita nel calendario UCI Europe Tour (classe 1.1) e valida per la Ciclismo Cup, oltre che seconda prova del Trittico Lombardo, preceduta dalla Coppa Agostoni di Lissone in programma nello stesso weekend, ma sabato e prima della Tre Valli Varesine che si correrà il prossimo 8 ottobre.

Corsa storica del ciclismo professionistico italiano, nel tempo vinta da uomini che hanno fatto la storia stessa di questo sport, come Bartali, Coppi, Gimondi e Moser o più recentemente Nibali, la Coppa Bernocchi è inoltre importante anche in ottica dei campionati del mondo, poiché arriva solo una settimana prima e di conseguenza rappresenta un banco di prova a volte decisivo per sciogliere gli ultimi dubbi al CT sulla selezione azzurra da portare alla rassegna iridata.

Detentore da due edizioni è Sonny Colbrelli, che domenica pomeriggio andrà a caccia del tris per raggiungere a quota tre il record di vittorie appartenente a Danilo Napolitano (2005, 2006 e 2007).

Orari e Tv

Di 198,2 km, eccetto qualche variazione poco rilevante percorso tradizionale con il circuito della Valle Olona momento clou della gara: sei giri di 16.7 ciascuno con la salita a Morazzone possibile protagonista della giornata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ciclismo

La partenza da Piazza San Magno, cuore della Città di Legnano, è fissata alle 11:45; mentre l’arrivo, sul rettilineo di Corso Pietro Toselli sempre a Legnano è previsto per le 16:30 circa.

In tv diretta su Rai Sport dalle ore 15; mentre in streaming la Coppa Bernocchi 2019 sarà disponibile su Rai Play. Sullo stesso canale tematico dalla televisione pubblica è inoltre prevista una replica serale alle 20:15.

Percorso

Senza particolari difficoltà i primi 50 chilometri di percorso che attraversano l’Alto Milanese in direzione della provincia di Varese. Qui la gara entra nel vivo con i saliscendi della Valle Olona. Come detto, si tratta di un circuito di 16.7 da ripetere sei volte, comprendente alcuni strappi insidiosi e in particolare la collina di Morazzone (GPM della giornata).

Al termine del sesto passaggio tra i comuni della valle varesina, mancheranno 20 km alla conclusione della Coppa Bernocchi, tutti da percorrere in pianura.

Un aspetto che renderà pertanto la vita difficile agli attaccanti che vorranno evitare la volata di gruppo. La corsa, infatti, dopo la sua fase più complicata nella provincia di Varese tornerà in linea per raggiungere di nuovo Legnano, dove proseguirà su un circuito cittadino di 5,8 chilometri da ripetere tre volte prima del traguardo posto in corso Pietro Toselli.