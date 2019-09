Si è svolto lo scorso sabato 21 settembre, presso l'Istituto dei Ciechi in via Angiò a Palermo, l'incontro di presentazione del calendario delle attività a scopo inclusivo della seconda, nuova stagione sportiva di Vivi Sano Sport, polisportiva dilettantistica collegata alla omonima Onlus che attualmente si occupa della gestione e della cura del Parco della Salute di Palermo. Presente, tra gli altri, Daniele Giliberti, amministratore delegato di Vivi Sano Onlus.

Un incontro di sport e valori

Al centro dell'incontro, la presentazione della scuola di avviamento all'atletica leggera rivolta a bimbe e bimbi speciali, con età compresa tra i 5 e i 12 anni, che potranno svolgere le attività previste dal calendario 2019, a partire dalla prima settimana di ottobre, presso l'Istituto dei Ciechi in attesa che venga riaperto lo Stadio delle Palme, attualmente chiuso per lavori.

Scopo principale delle attività sportive, è certamente l'inclusione sociale, ma anche il contrasto alla marginalità di ragazzi che, oltre ad essere speciali, sviluppano e dimostrano in campo grandi potenzialità a livello sportivo agonistico e, infine, l'abbattimento di qualsiasi barriera sia architettonica che culturale per il contrasto all'isolamento e al pregiudizio.

Lo stesso amministratore delegato, Daniele Giliberti, ha sottolineato l'importanza dello sport quale potente strumento per migliorare la qualità della vita di giovani e promettenti risorse quali sono i ragazzi con disabilità intelletivo-relazionali e contrastare la loro emarginazione grazie a sport quali l'atletica leggera.

Le attività verranno svolte con il supporto di un team di psicologi, tecnici e personale qualificato e specializzato affinché vengano garantite le condizioni primarie di sicurezza in quanto - come è stato sottolineato in conferenza - trattasi di un lavoro che non può e non deve essere svolto da coloro che si improvvisano professionisti, ma devono esserlo grazie ad una comprovata e documentabile esperienza.

A seguire, si è svolta la premiazione da parte del delegato provinciale Fisdir Roberta Cascio, degli atleti che si sono distinti per i risultati raggiunti in campo durante il precedente campionato regionale di atletica leggera indetto dalla Fisdir: gare durante le quali gli atleti allenati dal referente tecnico Francesco La Versa hanno conquistato un meritatissimo secondo posto.

Presente all'incontro anche Sara Mormando, giovane e promettente stella del canottaggio paralimpico siciliano che ha raggiunto risultati importanti durante le regate nazionali estive FIC (Federazione Italiana Canottaggio) indette per gli atleti con disabilità intellettivo relazionali e che è stata premiata al termine dell'incontro con una medaglia da Roberta Cascio.

Il prossimo progetto socio-sportivo di inclusione sociale

È stata infine presentata anche la scuola di calcio sociale, rivolta a bimbi che vivono in condizioni di grave marginalità sociale: scuola sportiva ad alto valore educativo e ricreativo che Vivi Sano Sport organizzerà a partire da ottobre presso il campo del Parco della Salute in collaborazione con l'associazione Livia Onlus, che sostiene i deboli e i bisognosi e Palermo Calcio Popolare, squadra sportivo-dilettantistica che promuove i valori più alti dello sport e che coinvolge e rende protagonisti non i giocatori professionisti bensì i tifosi e gli amanti del calcio.