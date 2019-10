Nasce dalla volontà di alcuni sportivi in ambito calcistico, della pallacanestro e della pallavolo, la nuova associazione sportiva "ASD Virtus Favignana", volta a promuovere lo sport come strumento di aggregazione sociale nonché strumento di crescita personale e fisica, sia individuale che collettiva.

Favignana vessillo dei valori sportivi

Tra gli sponsor della nuova realtà sportiva, la Società Elettrica di Favignana, Isola in provincia di Trapani facente parte dell'arcipelago delle Egadi, che ne ha dato notizia ufficiale e ne ha promosso obiettivi e mission al fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti.

Il team societario

Soci fondatori della stessa sono Francesco Tumbarello, Gaspare Palmeri, Giuseppe Messina, Sonia Dangelo, Enza Campo, Matteo Sammartano, Francesco Ernandez ed Emilio Di Vita, tutti appassionati di sport e accomunati da valori quali spirito di squadra e coesione che intendono mettere in pratica attraverso questa neo realtà associativa per promuovere e sensibilizzare la collettività alla pratica e alla tecnica sportiva.

Un team di spessore

Tra di loro, Gaspare Palmeri vanta un'esperienza significativa in ambito calcistico in quanto campione italiano under 18 di calcio a cinque, Francesco Ernandez ha giocato in diverse squadre del trapanese, mentre Emilio Di Vita è stato allenatore di calcio a undici a Favignana.

Scuole di talenti

Per lanciare ufficialmente l'attività, il direttivo ha aperto le iscrizioni per le scuole di calcio, pallavolo e basket rivolte a bambini dai 6 anni in su con un programma che prevede, oltre all'insegnamento delle tecniche peculiari delle diverse discipline, anche la possibilità di partecipare ai tornei regionali organizzati dalla Federazione italiana Gioco Calcio e dalla Polisportiva Giovanile Salesiani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Salute

Lo sponsor si definisce entusiasta nell'essere supporter di questa nuova iniziativa proprio per l'opportunità di crescita sociale e di comunità che questa offre alla collettività e, in una nota, lo stesso evidenzia l'importanza di promuovere e diffondere i valori dello sport in quanto applicabili a tutti gli ambiti della vita quali impegno, lavoro in team, condivisione, capacità di collaborazione e aggregazione.

Con l'augurio di una bella stagione e con il consiglio di puntare sempre in alto, coltivare la passione per il calcio e giocare in campo da professionisti, la Società Elettrica sottolinea ancora la buona pratica sportiva quale ottima alleata per la promozione di tali valori.

All'interno del progetto "Favignana Isola sostenibile", avviato nei mesi scorsi dalla Società, proseguiranno le azioni di riqualificazione del territorio con la messa a disposizione della stessa Società di risorse proprie, quali figure professionali, per portare avanti tali iniziative in linea con i principi di crescita sociale e collettiva precedentemente definiti.