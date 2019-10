L’ultimo weekend di ottobre ha alzato il sipario sulla stagione dello sci alpino, iniziata come da tradizione sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach con il gigante d’apertura di Coppa del mondo. Per quanto riguarda la gara maschile, la prima dell'era post Marcel Hirscher, il pronostico della vigilia è stato rispettato in pieno, infatti, il successo è andato a quell’Alexis Pinturault già rivale del campionissimo austriaco in tante gare e oggi tra i principali candidati a raccoglierne il vacante scettro.

Alle spalle del francese si è piazzato il giovane connazionale Mathieu Faivre con lo sloveno Zan Kranjec a completare il podio, mentre primo tra gli azzurri è stato Luca De Aliprandini, arrivato solo ottavo per un avvio di stagione non certo brillante in casa Italia.

Alice Robinson, la predestinata

Nel gigante femminile, invece, la prima copertina della stagione è stata tutta per la giovanissima neozelandese Alice Robinson, che diventerà maggiorenne solo il prossimo primo dicembre.

Insomma, una predestinata. Nella storia dello sci alpino non sono molte le atlete ad aver vinto da minorenni, tra queste la grandissima AnneMarie Moser Proell e la stessa Mikaela Shiffrin, a Soelden relegata al posto d’onore dalla Robinson con un ritardo di 6 centesimi. Al terzo posto la francese Tessa Worley, mentre prima tra le italiane è stata Federica Brignone quinta.

Alla sua undicesima presenza in Coppa, Alice Robinson (che non aveva mai gareggiato sulle ripide pendenze del Rettenbach) è riuscita a domarlo con due manche perfette e il segnale appare subito chiaro: per la Sfera di Cristallo in questa stagione bisognerà fare i conti anche con la talentuosa Alice.

Prossimo appuntamento Levi per i primi due slalom della stagione

Archiviato l’opening austriaco di Soelden, ora il circo bianco si ferma per ben quattro settimane prima di fare tappa a Levi, in Finlandia, per i primi due slalom della stagione: sabato 23 novembre la gara maschile, domenica 24 lo slalom speciale femminile. Orari: in entrambe le gare la prima manche è fissata alle ore 10:15 e la seconda manche alle 13:15.

In Tv il weekend scandinavo di Coppa sarà visibile come sempre in diretta su Rai Sport e live streaming su Rai Play, oltre che su Eurosport (streaming Eurosport Player) per quanto riguarda il satellite. Gli slalom sulla Levi Black, che nella passata edizione di Coppa sono stati vinti da Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin, sanciranno il via vero e proprio della stagione e il circo bianco questa volta tornerà in pista già nella settimana successiva con le tradizionali gare nordamericane di Killington (donne) e Lake Louise (uomini).