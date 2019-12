Il prossimo week-end vedrà i campioni dello sci alpino sfidarsi sulle nevi di Beaver Creek, in Colorado, che ospiterà una nuova tappa della Coppa del Mondo maschile. Sarà un fine settimana di gare molto intenso, visto che andranno in scena le due discipline veloci e anche una delle discipline tecniche. Le competizioni inizieranno venerdì 6 dicembre alle ore 18.45 italiane con il SuperG. Spazio poi alla discesa libera, che si svolgerà sabato 7 dicembre alle ore 19.00. Il programma delle gare si completerà domenica 8 dicembre con il gigante, con la prima manche che andrà in scena alle ore 17.45, mentre la seconda alle ore 20.45.

Gli azzurri presenti: si punta su Dominik Paris

L’Italia dello sci alpino sta vivendo un ottimo momento, con i risultati importanti ottenuti nelle prime tappe della Coppa del Mondo, sia al maschile che al femminile. La scorsa settimana Dominik Paris ha fatto un grande debutto stagionale a Lake Louise, in Canada, chiudendo al secondo posto sia nella discesa che nel SuperG. A Beaver Creek l’altoatesino punterà quindi a continuare la striscia di podi e confermarsi tra i migliori del circuito. Gli altri convocati azzurri per le discipline veloci sono Peter Fill, che ha bisogno di ritrovare la forma migliore, Mattia Casse, reduce dall’ottimo quinto posto nel SuperG di Lake Louise, Emanuele Buzzi, Federico Simoni, Matteo Marsaglia, al rientro in gara, e Riccardo Tonetti.

Quest’ultimo parteciperà anche al gigante, in cui vedremo poi Luca De Aliprandini, ottavo nella gara inaugurale di Sölden, il veterano Manfred Moelgg, oltre a Simon Maurberger, Giulio Bosca, Hannes Zingerle e Andrea Ballerin. Nell’elenco dei convocati per la velocità spicca l’assenza di Christof Innerhofer, che ha scelto di posticipare il rientro in gara in Val Gardena. Il 34enne di Gais infatti non ha ancora del tutto recuperato dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro subito durante gli ultimi Campionati Italiani e cercherà quindi di affinare la preparazione nelle prossime due settimane per farsi trovare pronto.

Coppa del Mondo Beaver Creek in tv su Rai Sport

Tutti gli appassionati del Circo Bianco potranno assistere come di consueto alle gare della Coppa del Mondo di sci alpino in diretta tv in chiaro su Rai Sport, che trasmetterà tutte le gare del fine settimana, arricchite con interviste ai protagonisti e analisi in studio. Sarà poi possibile seguire le competizioni anche in diretta streaming gratis su RaiPlay. Per quanto riguarda invece l’offerta satellitare, le gare verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), oltre che, per gli abbonati, in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN.