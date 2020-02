Sarà una rivincita da brividi quella che vedrà affrontarsi per la seconda volta Deontay Wilder e Tyson Fury sul ring del MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Sabato 22 febbraio (le prime ore di domenica 23 in Italia) sarà in palio il titolo mondiale WBC dei pesi massimi detenuto dall'americano Wilder, ormai campione di lunga data nella categoria regina.

Il primo spettacolare incontro si era concluso con un discusso pareggio, grazie al quale "Bronze Bomber" ha mantenuto il suo status di campione. Questa volta il ring potrebbe decretare un vincitore tra i due e definire le gerarchie dei pesi massimi in maniera netta.

Wilder per confermarsi campione: è la sua undicesima difesa

Per il campione in carica, il 34enne Deontay Wilder, si tratta della undicesima difesa del titolo WBC conquistato nel gennaio 2015 con un successo ai punti su Berman Stiverne. Si tratta dell'unica vittoria ottenuta ai punti per il bombardiere americano, capace di conquistare 41 dei suoi 42 successi per ko. L'unico ad uscire imbattuto dal confronto con il campione è proprio Tyson Fury, capace di sopravvivere a due atterramenti nel match del dicembre 2018 allo Staples Center di Los Angeles.

Un match che ha evidenziato le ottime capacità pugilistiche del britannico, ma anche la spaventosa potenza di Wilder. In un incontro che ha visto spesso Fury prevalere sul piano tecnico, l'americano è però andato molto vicino a chiudere la contesa infliggendo due knockdown al rivale. All'ultimo round il match sembrava ormai perso per lo sfidante, costretto al tappeto da una precisa combinazione di Wilder.

Con grande sorpresa Fury è pero riuscito a rialzarsi prima del conteggio. Alla fine i giudici hanno decretato un verdetto di parità molto discusso.

Fury: in rivincita contro Wilder per stupire ancora

La rivincita sarà l'occasione di "rimettere a posto" le cose, con Fury che si dice pronto a stupire e prendersi la cintura del rivale. Il pugile britannico,31 anni, ha già sorpreso il mondo del pugilato nel novembre 2015, quando ha battuto il fuoriclasse Wladimir Klitschko conquistando i titoli WBA, WBO e IBF.

Un successo poi non confermato, con diversi problemi che hanno tenuto Fury fuori dal ring per oltre due anni. Ritornato in attività nell'estate 2018, "Gipsy King" ha prima vinto due incontri di collaudo per poi ottenere la sfida titolata contro Wilder. .

Dato per sfavorito, l'ex campione del mondo, ha però dimostrato la sua classe andando vicino a sfilare la corona al rivale. Anche Fury è al momento imbattuto, con 29 successi ed un pareggio in totale. Solo uno dei due però scenderà dal ring del MGM con la posta in gioco più alta: il titolo WBC e l'imbattibilità.

Wilder vs Fury 2: programma e dove vedere il match

Ad infiammare il ring di Las Vegas non sarà solo la sfida per il mondiale WBC dei pesi massimi ma, come consuetudine, la serata sarà ricca di match particolarmente interessanti. Tra i match di contorno spicca la sfida per il mondiale WBO dei pesi supergallo tra il campione Emanuel Navarrete e lo sfidante Jeo Santisima. Navarrete, 30 successi (26 ko) ed una sconfitta in carriera, è imbattuto dal 2012 e detiene la corona dal dicembre 2018. Nel 2019 ha combattuto ben 4 volte, ottenendo altrettanti successi per ko. Il messicano si presenta a questo incontro da grande favorito, con Santisima che ad oggi non ha ottenuto vittorie rilevanti con avversari di grande livello.

L'incontro di boxe con main event Wilder vs Fury II sarà visibile anche in Italia, grazie a DAZN che trasmetterà l'evento in diretta streaming. Il collegamento con Las Vegas inizierà alle ore 03:00 italiane di domenica 23 febbraio 2020. La serata inizierà con i match meno importanti, per poi concludersi con i due match titolati.