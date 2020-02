Concluso nella città polacca di Cracovia, il Congresso della EAFF- Federazione Europea di Calcio amputati. In rappresentanza per l’Italia, il Commissario Tecnico della Nazionale azzurra Renzo Vergnani.

Calcio amputati: impegni 2020 per l'Italia di Vergnani

Tre giorni di riunione durante i quali sono stati effettuati i sorteggi validi per le due competizioni internazionali più importanti che si svolgeranno durante il 2020 in Polonia: la EAFF Champions League che si svolgerà a Bielsko-Biala e la rassegna continentale che avrà luogo a Cracovia.

I Campionati Europei di Calcio Amputati, che si disputeranno tra il 13 e il 20 settembre di quest'anno, vedranno sfidarsi ben 16 squadre, provenienti da altrettante nazioni del vecchio continente, tra le quali la Nazionale italiana inserita nel girone D insieme alla squadra campione in carica, la Turchia, l'Olanda e la Georgia.

Calcio amputati: il commento del CT

A commentare l'esito dei sorteggi il Commissario Tecnico Vergnani, che si è dichiarato contento a metà in quanto la squadra turca - a detta del CT - è la più forte del mondo e metterà a dura prova la nazionale italiana, ma, al tempo stesso, è un bene affrontarla sin dall'inizio per non doverla fronteggiare in seguito.

Vergnani ha, inoltre affermato che l’Olanda è più "alla portata italiana", mentre la Georgia è tra le Nazionali più temute al mondo in quanto ha un'ottima difesa. Obiettivo del CT, è classificarsi agli ottavi di finale e la squadra farà di tutto per raggiungere questo traguardo.

In merito alla Champions League, che si svolgerà tra il 22 e il 24 maggio, ad essere particolarmente impegnato nel Gruppo B sarà il club italiano Nuova Montelabbate che se la vedrà con le squadre Sahinbey Belediye GSK (Turchia), la PSV Eindhoven (Olanda) e l'AFC Tbilisi (Georgia) per accedere alle semifinali: ad accedervi saranno rispettivamente le due squadre classificate al 1° e al 2° posto dei due gironi.

Calcio amputati: una nuova nascita e il riepilogo dei gironi Europei

A nascere ufficialmente nel prossimo 2021 sarà, invece, il torneo EAFF League of Nations, manifestazione sportiva che si svolgerà con cadenza biennale e si alternerà agli Europei per permettere alle varie Nazionali di avere maggiori opportunità di competizione.

I gironi nel dettaglio saranno composti rispettivamente da Polonia, Scozia, Spagna ed Ucraina per il Gruppo A, il Gruppo B, invece, sarà formato dalle Nazionali di Azerbaigian, Francia, Grecia ed Inghilterra, il Gruppo C sarà composto da Belgio, Germania, Irlanda e Russia e, infine, a comporre il Gruppo D, la Nazionale italiana, la Georgia, l'Olanda e la Turchia.