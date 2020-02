La più importante corsa a tappe del Ciclismo femminile, il Giro Rosa, cambierà completamente scenario nella prossima edizione. Il Giro d’Italia riservato alle donne si era svolto interamente al nord nelle ultime due edizioni. Finalmente in questo 2020 la corsa tornerà anche a visitare le regioni del centro e del sud d’Italia, con la partenza che sarà dalla Toscana e la conclusione con un arrivo in salita in Puglia. Ci sono novità interessanti anche sul percorso del Giro d’Italia maschile: già definito da tempo il tracciato dell’edizione 2020 si parla già delle partenze dei prossimi anni, con la Sicilia e Praga in prima linea.

Giro Rosa, via dalla provincia di Grosseto

Il percorso definitivo del Giro Rosa 2020, la versione femminile del Giro d’Italia, non è ancora stato ufficializzato ma ha già un progetto ben definito. La corsa a tappe più prestigiosa del ciclismo femminile si svolgerà quest’anno un po’ prima del solito per il cambio di date in calendario deciso in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

L’idea con cui è stato disegnato il tracciato è quella di andare a toccare quella parte d’Italia completamente trascurata nelle ultime due edizioni.

Sia nel 2018 che nel 2019 la corsa si è svolta interamente al nord, mentre bisogna andare al 2017 per trovare le ultime tappe disputate al centro e al sud. Allora il Giro Rosa si sviluppò partendo da Aquileia, in Friuli, per concludersi a Torre del Greco, in Campania. Stavolta invece la corsa si svolgerà interamente al centro e al sud.

Il Giro Rosa inizierà venerdì 26 giugno in Toscana, con la partenza prevista dalla provincia di Grosseto.

La corsa attraverserà quindi l’Umbria, il Lazio, la Campania e la Puglia, concludendosi domenica 5 luglio dopo dieci tappe. Il finale sarà con l’arrivo in salita a Motta Montecorvino, in provincia di Foggia.

Ciclismo, possibile via da Messina per il Giro maschile

Se il Giro Rosa deve ancora svelare il percorso completo dell’edizione 2020, il Giro d’Italia maschile pensa già al futuro più lontano. Presentato ormai da diversi mesi il tracciato su cui si correrà il prossimo maggio, RCS Sport sta lavorando alle edizioni degli anni successivi.

È ormai sicura la partenza dalla Sicilia per il 2021. La corsa rosa potrebbe scattare con un prologo a Messina, un omaggio a Vincenzo Nibali in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione nel ciclismo professionistico. Nel 2022 si dovrebbe invece tornare ad una partenza dall'estero, come ormai avviene da molte edizioni negli anni pari. Dopo Israele e Ungheria potrebbe essere la Repubblica Ceca ad ospitare il via del Giro. Le autorità ceche hanno già avuto un incontro con RCS Sport per iniziare le trattative. Il progetto prevede il via da Praga e le consuete tre tappe in terra ceca prima del ritorno in Italia.