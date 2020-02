Lo abbiamo lasciato meno di una settimana fa mentre sollevava l'ennesimo trofeo della sua straordinaria carriera. Dopo il suo ottavo trionfo agli Australian Open, 17esimo Slam complessivo, Novak Djokovic si concede anche la sua prima quanto inattesa apparizione al Festival di Sanremo. Davvero una gradita sorpresa per tutti gli appassionati della racchetta e, nel contempo, uno spot bellissimo per il Tennis. Elegantissimo, sorriso smagliante, ha duettato con Fiorello e si è pure concesso al pubblico dell'Ariston in versione canora.

Nole si è dichiarato un fan di Eros Ramazzotti ed ha intonato al microfono la canzone che rese celebre quest'ultimo lanciandolo nel firmamento della musica italiana, 'Terra promessa'.

Una splendida improvvisata

Nole a Sanremo non era certamente tra gli ospiti annunciati. Ad un certo punto Fiorello è comparso sul palco accanto ad Amadeus impugnando una racchetta. Tutti pensavano ad un numero tra i due conduttori, ma quando il vulcanico showman ha citato che la racchetta in questione era quella di Djokovic, le telecamere della Rai sono andate prontamente ad inquadrare il numero uno del mondo, seduto nelle prime file accanto alla moglie Jelena.

"Sono molto felice di essere qui - ha detto il fuoriclasse di Belgrado in perfetto italiano dopo essere salito sul palco - e vi ringrazio per l'invito, davvero bella l'organizzazione". Nole del resto è un amico di vecchia data di Fiorello ed ha sottolineato che conosce molto bene Sanremo dove in gioventù ha disputato anche un paio di tornei. Un'epoca in cui era soltanto un ragazzino di belle speranze che non immaginava che un giorno si sarebbe trovato sotto i riflettori del tennis mondiale ed anche davanti a quelli di una delle manifestazioni più amate dagli italiani.

'Terra promessa' e la piccola lezione di tennis

Fiorello ha inoltre annunciato che a breve vedrà Riccardo Piatti, autentico talent-scout del tennis italiano ed ex coach di Djokovic. Piatti che in questo momento allena Jannik Sinner sul quale è stato chiesto un parere a Nole che ha fatto tanti complimenti al giovanissimo talento italiano. Ha poi salutato la gloria locale Fabio Fognini, originario di Arma di Taggia, nato a Sanremo, facendo gli auguri a lui ed a Flavia Pennetta recentemente diventati genitori per la seconda volta.

Ma sul palco dell'Ariston si viene per cantare e Nole non si è sottratto a quest'obbligo. Così, dichiarando il suo amore musicale per Eros Ramazzotti, ha cantato insieme a Fiorello ed Amadeus un paio di strofe di 'Terra promessa', brano con il quale il cantautore romano vinse nel 1984 la sezione 'Nuove proposte'. Magari al microfono non è un fuoriclasse come con la racchetta, ma dobbiamo dire che si è districato egregiamente. Non poteva mancare il tennis, Djokovic si è divertito in una serie di simpatici scambi con Fiorello strappando applausi da tutta la platea. Un grande campione, dentro e fuori dal campo che ha offerto un bellissimo ed inatteso regalo ai suoi tifosi e, più in generale, a chi ama il tennis.