Egan Bernal ha appena debuttato nei Campionati nazionali Colombiani e già è tempo di parlare del suo principale obiettivo di questo 2020, il tentativo di riconferma della vittoria ottenuta un anno fa al Tour de France. Lo scalatore della Ineos ha fatto vedere di essere già in buone condizioni nelle prime pedalate dell’anno, concludendo al secondo posto la corsa che ha assegnato il titolo nazionale in linea nonostante una caduta. Bernal continuerà a correre in Colombia nei prossimi giorni, ma in un’intervista concessa a Dauphinè Liberè ha parlato già dei rivali che troverà al Tour.

Egan Bernal: ‘Thibaut è un grande corridore’

La stagione 2020 è iniziata con delle buone sensazioni ma anche con una caduta per Egan Bernal. Il corridore colombiano ha dato le sue prime pedalate nei Campionati nazionali, arrivando terzo nella cronometro e secondo nella prova in linea che si è corsa domenica. Il campione della Ineos è stato protagonista di una scivolata ad alta velocità durante la gara in linea, che per fortuna si è risolta senza fratture ed altre gravi conseguenze. Bernal ha ripreso la corsa vincendo lo sprint per il secondo posto dietro al vincitore Sergio Higuita.

La fuerte caída de Egan Bernal en los campeonatos de Colombia,que pese a ese percance, pudo culminar segundo 🥈en el podio pic.twitter.com/h4EHS3AE3j — uruguayciclismototal (@uruguayciclismo) February 3, 2020

Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha confermato la sua presenza al Tour Colombia 2.1 che scatta l’11 febbraio, e dopo questa corsa sbarcherà in Europa per difendere il titolo della Parigi Nizza.

Intanto però si guarda già molto più in là, al Tour in cui sarà chiamato a confermare il successo dello scorso anno: è stato questo il tema principale di un’intervista che il campione colombiano ha rilasciato a Dauphinè Liberè.

Bernal ha reso onore a Thibaut Pinot, sfortunato protagonista della corsa del passato luglio. Il francese fu costretto al ritiro nelle ultime tappe a causa di un infortunio mentre era in piena lotta per la maglia gialla.

“Thibaut è un grande corridore. Era il mio rivale più serio prima del suo infortunio al Tour 2019. Mi ha impressionato. Era il più forte e lo rispetto enormemente” ha dichiarato Bernal con grande sportività.

‘È una buona cosa vedere Alaphilippe al top al Tour de France’

Nel suo giro di opinioni sui rivali in prospettiva Tour de France, Bernal si è soffermato anche su Julian Alaphilippe, rimarcando come lo spettacolo regalato dal francese nella scorsa edizione sia un bene per tutto il movimento. “E’ un grande corridore ed è una cosa buona per il Ciclismo vederlo al top al Tour de France. Spero che ci sia ancora nel 2020, come Thibaut, sarà un rivale per la maglia gialla.

Sarebbe bello per i tifosi francesi” ha commentato lo scalatore colombiano, che ha poi messo in prima linea nella corsa alla maglia gialla Primoz Roglic. “Ha fatto vedere grandi cose nella scorsa stagione” ha dichiarato Egan Bernal.