Super Bowl LIV, San Francisco49ers contro Kansas City Chiefs. L'appuntamento più esclusivo dello sport a stelle e strisce è alle porte. In programma, infatti, nella notte italiana fra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, la finalissima NFL si svolgerà per l'undicesima volta a Miami, presso l’Hard Rock Stadium, impianto dove la sfida che ferma tutta l’America per una serata è andata in scena già in cinque precedenti edizioni (ultima nel 2009).

A fare da contorno alla partita, come sempre, uno spettacolo di altissimo livello musicale che vedrà Shakira e Jennifer Lopez protagoniste sul palco durante l’intervallo, mentre quella di Demi Lovato sarà la voce dell’inno nazionale statunitense che aprirà la serata e precederà l’ostilità agonistica tra 49ers e Chiefs.

Evento mediatico di proporzioni gigantesche, in Italia sarà visibile tramite Mediaset e Dazn. A seguire i dettagli.

Dove vedere il Super Bowl 2020

Dalle ore 00:30 di lunedì 3 febbraio, San Francisco49ers-Kansas City Chiefs sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sul Canale 20 Mediaset. Con lo stesso orario di collegamento, il Super Bowl 2020 sarà inoltre fruibile in streaming su Dazn, piattaforma che consentirà inoltre agli appassionati nostrani di scegliere se seguire l’evento in lingua originale oppure con il commento in italiano.

I pronostici della vigilia si presentano in sostanziale equilibrio con uno scarto di quota che non supera il mezzo punto, secondo gli esperti a favore della squadra del Missouri. Ciò, probabilmente, in virtù delle stratosferiche prove che Patrick Mahomes e compagni hanno sciorinato nel corso dei playoff. Trascinati da Jimmy Garoppolo, attenzione però all’esperienza dei californiani e soprattutto al loro attacco che è stato il migliore della NFL 2019.

49ers a caccia del sesto Super Bowl

San Francisco49ers è squadra avvezza all’atto ultimo del campionato NFL. La compagine della Baia, infatti, domenica sera a Miami disputerà la settima finale della sua storia. Nei sei precedenti una sola sconfitta (subita nel 2012, contro Baltimore, nell’ultima finale giocata).

Pertanto, con 5 superbowl vinti, due dei quali proprio all’Hard Rock Stadium (nel 1989, XXIII, e nel 1995, XXIX), la franchigia californiana proverà ora a staccare i Dallas Cowboys e raggiungere New England Patriots e Pittsburgh Steelers in cima all’albo d’oro con sei titoli.

Chiefs in finale dopo 50 anni

Kansas City Chiefs, invece, che torna a giocarsi il titolo di campione della National Football League esattamente a mezzo secolo esatto di distanza dall’ultima volta, sarà alla sua terza finalissima.

Nei due precedenti un successo (1970, contro Minnesota) e una sconfitta (1967, avversario Green Bay).