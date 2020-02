È una delle corse più nuove ma allo stesso tempo con un fascino molto antico. Il Tour Colombia festeggia quest’anno la sua terza edizione sull’onda del grande entusiasmo popolare raccolto negli scorsi anni e del livello sempre più alto del Ciclismo nel paese sudamericano. Anche stavolta al via ci saranno tanti campioni, molti colombiani ma anche tanti altri come Julian Alaphilippe e Fabio Aru, quest’ultimo al debutto di una stagione cruciale per la sua carriera. La corsa si snoderà su sei tappe, da martedì 11 a domenica 16 febbraio, con l’ultimo giorno che si preannuncia come quello decisivo per la classifica generale.

Tour Colombia, una cronosquadre e due arrivi in salita

Il Tour Colombia si presenta come una corsa molto particolare per via delle alte quote a cui si disputa. I corridori pedaleranno sempre ben oltre i duemila metri di altitudine, arrivando a superare abbondantemente i tremila nell’ultima tappa con l’arrivo in salita a Alto del Verjon. Il percorso non sarà particolarmente esigente da un punto di vista altimetrico, ma questa caratteristica potrebbe favorire gli uomini di casa, più abituati agli sforzi prolungati in altura rispetto a tutti gli altri.

Il Tour Colombia scatterà martedì 11 febbraio con una cronosquadre. Delle cinque tappe in linea, tre sono favorevoli ad uno sprint, mentre quella di Santa Rosa de Viterbo è una frazione mista e l’ultima ha un arrivo su una lunga salita che dovrebbe essere il punto decisivo dell’intera corsa.

Le tappe del Tour Colombia

Martedì 11 febbraio 1° tappa Tunja 16.7 km. Cronosquadre pianeggiante.

Mercoledì 12 febbraio 2° tappa Paipa – Duitama 152 km.

Per velocisti.

Giovedì 13 febbraio 3° tappa Paipa – Sogamoso 177 km. Percorso mosso ma per velocisti.

Venerdì 14 febbraio 4° tappa Paipa – Santa Rosa de Viterbo 168 km. Arrivo su una salita di terza categoria.

Sabato 15 febbraio 5° tappa Paipa – Zipaquirà 180 km. Per velocisti.

Domenica 16 febbraio 6° tappa Zipaquirà – El Once – Alto del Verjon 182 km.

Il Tour Colombia si potrà seguire ogni sera in diretta streaming sul sito Espn.com.co.

A causa della differenza di fuso orario gli arrivi delle tappe saranno intorno alle 22.30.

Ineos con la coppia Bernal – Carapaz

La starting list del Tour Colombia è piena di spunti interessanti. In corsa ci saranno sei squadre del World Tour e diverse Professional del ciclismo europeo come le nostre Bardiani, Androni e Vini Zabù, ma anche tante agguerrite formazioni sudamericane. In questa fase iniziale della stagione non è da escludere qualche sorpresa, ma la coppia del Team Ineos formata da Egan Bernal e Richard Carapaz, i campioni in carica di Tour e Giro, si preannuncia come il punto di riferimento per la vittoria finale.

Ci sarà anche il ritorno di Rigoberto Uran, fermo per infortunio dalla Vuelta Espana, in una EF molto forte che avrà anche Van Garderen, Higuita e Martinez. Vedremo anche il debutto stagionale di Fabio Aru e il ritorno di Julian Alaphilippe dopo il ritiro alla Vuelta San Juan, e un inedito Esteban Chaves impegnato con la maglia della nazionale colombiana. Tra i nomi più a sorpresa per la vittoria finale segnaliamo Miguel Edoardo Florez della Androni, e qualche vecchia conoscenza del ciclismo europeo come Oscar Sevilla, Rodolfo Torres e Darwin Atapuma, ora tutti impegnati in piccole formazioni sudamericane.

Nonostante il Tour Colombia offra loro diverse occasioni saranno pochi i velocisti al via. I più forti sono Alvaro Hodeg (Deceuninck), Sebastian Molano (UAE) e Marco Benfatto (Bardiani).