Dopo la presentazione della bozza di calendario con cui l’Uci farà ripartire il grande ciclismo internazionale, è stata la volta dell’AOCC (Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche) di fare la sua mossa e proporre un primo programma per le gare italiane. Il Presidente AOCC Franco Costantino ha inviato alla Federazione e alla Lega la proposta degli organizzatori per rimettere in calendario le gare annullate per l’emergenza sanitaria e farle convivere con le altre già previste nella seconda parte di stagione.

Il progetto è quello di due mesi di Ciclismo quasi senza pause in Italia, a partire dalla ripresa fissata a fine agosto con il Trofeo Matteotti.

Ciclismo, incertezza su Appennino e Tour of the Alps

Anche il calendario delle corse di ciclismo italiane sta cominciando a riprendere forma in vista della ripresa post emergenza sanitaria, in verità ancora piuttosto lontana. L’AOCC ha presentato la sua proposta che sarà vagliata dalla Federazione. Si tratta di una prima bozza di calendario che andrà però aggiornata e completata, visto che alcune società organizzatrici non hanno ancora espresso la loro scelta sulla possibilità di recuperare le proprie corse o di rimandare tutto direttamente alla prossima stagione.

Il Tour of the Alps e il Giro dell’Appennino sono in questa situazione ancora incerta, mentre un'altra corsa come l’Adriatica Ionica Race di Moreno Argentin ha già deciso di non recuperare l’edizione di quest’anno e riproporsi nel 2021. Al calendario mancano anche alcune delle gare di RCS Sport, la Milano – Sanremo, la Tirreno – Adriatico e la Strade Bianche, visto che la società organizzatrice non ha ancora indicato delle date.

Dal Matteotti al Lombardia

Il programma presentato dall’AOCC non comprende i Campionati nazionali che si svolgeranno in Veneto nel weekend del 22 e 23 agosto, e prevede la possibile ripartenza con il Trofeo Matteotti nello stesso giorno di avvio del Tour de France, sabato 29 agosto. Il calendario sarà poi serratissimo, con ben dodici giorni di corsa nel mese di settembre e un ottobre che oltre al Giro d’Italia prevede ben quattro gare in linea fino alla classica chiusura del Lombardia, fissata per il 31 ottobre, probabilmente in contemporanea con la Vuelta Espana che sarà l'ultimo dei grandi giri a disputarsi.

Ecco il calendario del ciclismo italiano proposto dall'AOCC