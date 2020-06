La serie A di calcio riparte. E, con essa, anche le scommesse sportive. Snai ha già pubblicato le quote relative alle gare dei recuperi della sesta giornata di campionato e anche dell'ottava che inizia subito dopo il termine dei recuperi. Ci sarà un'ampia possibilità di giocare su ogni gara. Si può giocare anche antepost vincente scudetto con la Juventus che, al momento ha un punto di vantaggio sulla Lazio in classifica (63 contro 62), che viene data come prima favorita.

Quote vincente serie A: Juventus a 1,50, Lazio a 3,50

Nonostante l'esiguo vantaggio in punti, al momento Snai vede la Juventus nettamente favorita.

1,50 è la quota per la Juventus campione d'Italia a fronte del 3,50 che viene attribuito alla Lazio di mister Simone Inzaghi. Più alta la quota dell'Inter al momento più attardata in classifica che viene pagata in lavagna ben 9 volte l'importo giocato. Voce altro pagata a 1.

Per quel che riguarda i recuperi del sesto turno in programma dal 20 al 21 giugno le quote sono le seguenti. In Torino-Parma, gara che riapre la Serie A dopo la lunga sospensione per l'emergenza sanitaria, la vittoria granata è pagata a 2,20, il pareggio a 3,35, la vittoria in trasferta della formazione emiliana a 3,30. In Verona-Cagliari, la vittoria interna della formazione scaligera è pagata 2,20 volte l'importo scommesso, il pareggio 3,30, il successo degli isolani a 3,40.

Il terzo recupero è Atalanta-Sassuolo: qui è nettamente favorita la squadra di casa il cui successo è pagato 1,35, il pareggio sarebbe pagato 5,25 e la vittoria degli ospiti è in tabellone addirittura a 7,75. Ultimo dei quattro recuperi è quello tra Inter e Sampdoria: anche qui netti favori del pronostico per il gruppo di mister Antonio Conte.

Successo nerazzurro pagato 1,35, pareggio a 5, la vittoria blucerchiata consente di incassare, a chi ci punta, 8,50 volte la giocata.

Quote ottava giornata, Juventus nettamente favorita a Bologna, equilibrio assoluto in Spal-Cagliari

Passando alle gare dell'ottava giornata del campionato di calcio, per Snai favorita la Fiorentina sul Brescia, 1,60 per la vittoria viola, 4 per il pareggio e 5,75 per il successo ospite.

Il Milan va a Lecce: 1,70 per il successo esterno rossonero, 3,85 per il pareggio e 5 per l'affermazione dei giallorossi pugliesi. La Juventus in tabellone è nettamente favorita a Bologna: 1,60 per la vittoria bianconera, 4,25 per il pareggio, 5,25 per un'affermazione interna della formazione felsinea. Equilibrio assoluto in Spal-Cagliari: 2,70 per il successo dei ferraresi e dei sardi, 3,20 per il segno ics. Quotata 3,40 la vittoria del Verona sul Napoli, 3,45 per il pareggio e 2,15 il successo partenopeo al Bentegodi. Leggermente favorito per l'agenzia di scommesse, il Genoa sul Parma: 1 dei liguri a 2,35, X a 3,30, vittoria ducale a 3,10. Dato in vantaggio anche il Torino sull'Udinese: 2,30 per l'affermazione granata, stessa quota a 3,25 per i segni X e 2.

Big match del turno sicuramente Atalanta-Lazio: quota a 2,30 per l'affermazione del gruppo nerazzurro, 3,60 per il pareggio, 2,90 per la vittoria della formazione biancoceleste. Roma data da Snai in netto vantaggio sulla Sampdoria: segno 1 all'Olimpico pagato 1,55, pareggio a 4,25. Affermazione esterna della Samp a 5,75. Infine Inter nettamente favorita sul Sassuolo: successo del gruppo di Conte pagato 1,37, pareggio a 5, vittoria emiliana a 7,75.

Le quote, come noto, sono sempre soggette a variazioni.