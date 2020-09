Settembre ormai è avviato e l'estate sembra essere agli sgoccioli, ma la stagione degli appassionati di mountain bike in alta montagna non è ancora finita.

Diverse località alpine sono ancora attrezzate per ospitare appassionati e turisti e, anche la seconda metà di settembre, è ricca di proposte per gli appassionati. La zona di Livigno, ma anche l'area della Val Gardena sono tra le principali zone che in queste settimane elaborano proposte.

A Livigno ci sono ancora occasioni per gli appassionati di mountain bike

Se l'estate ormai sta volgendo alla sua naturale conclusione, le possibilità per gli appassionati di mountain bike in quota non sono di certo terminate.

Anche nelle prossime settimane infatti, le località di montagna e i comprensori turistici offrono proposte importanti per gli appassionati del settore. Con anche la possibilità di usufruire di sconti e di promozioni.

Ad esempio in Lombardia, nella zona di Livigno. In alta Valtellina, in un'iniziativa curata da BikePassFree si può avere la possibilità di usufruire di viaggi gratis sugli impianti di risalita per le persone che rimangono per almeno tre notti in un albergo oppure sette notti in un appartamento. Ovviamente c'è una lista di strutture convenzionate con questo tipo di promozione.

Come illustra il quotidiano La Gazzetta dello Sport, l'iniziativa della località di Livigno è valida a partire da sabato 12 settembre e terminerà domenica 27 settembre.

La località - nelle date indicate - consente di potere usufruire con la propria mountain bike degli impianti di risalita da diversi versanti. Tante le possibilità, quindi, per chi decide di recarsi nella realtà in provincia di Sondrio.

Alto Adige, le promozioni per gli amanti della mountain bike in alta quota in Val Gardena

Un'altra zona molto amata da parte degli appassionati di mountain bike è quella della Val Gardena. Anche in tale parte dell'Alto Adige ci sono sconti, promozioni e iniziative speciali per cercare di conquistare quanti più appassionati possibili anche in queste settimane settembrine.

Ad esempio domenica 13 settembre si tiene in Alto Adige l'open day Trail Arena Val Gardena. L'iniziativa speciale consente agli appassionati - nel corso della domenica - un biglietto gratuito valido per l'intera giornata. Il percorso è sui sentieri - sia per escursionismo che per enduro - nella zona di Selva Val Gardena. Sono possibili diversi percorsi per ogni tipo di livello, dagli esperti fino ai principianti. È possibile provare sei tipologie di tracciati, per un totale di quasi 14 km di discesa complessiva.