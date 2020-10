Buone notizie per Valentino Rossi. Le sue condizioni sembrano migliorare a seguito del contagio da Covid-19 avvenuto lo scorso giovedì 16 ottobre. Fortunatamente il pesarese ha contratto in forma lieve il virus: non ha perso il gusto e l’olfatto a differenza della nuotatrice Federica Pellegrini, trovata positiva lo stesso giorno del campione di Tavullia. Per Valentino solo qualche linea di febbre e mal di gola, che però lo stanno costringendo a casa per dieci giorni. Domenica scorsa ha dovuto saltare il gran premio di Aragon e lo stesso varrà per il secondo appuntamento sul medesimo tracciato la prossima domenica.

Un suo probabile rientro è previsto, se non ci saranno ulteriori complicazioni, per il weekend dell’8 novembre a Valencia.

Jorge Lorenzo possibile sostituto di Valentino Rossi

Nel prossimo weekend, nel gran premio del Teruel, Valentino non sarà sostituito da alcun pilota. La Yamaha ha deciso di scendere in pista solo con Maverick Vinales. Ma se il forfait di Valentino dovesse proseguire, allora la Yamaha sarà pronta a chiamare Jorge Lorenzo. Il maiorchino, lo scorso novembre a Valencia, ultima prova del mondiale 2019, aveva annunciato il suo ritiro dalle gare dopo una deludente stagione con Honda. Dopo le gravi cadute a Barcellona e Assen, aveva perso ogni motivazione e aveva dichiarato: “Mi sono reso conto che non era più possibile vincere”.

Successivamente, nel gennaio 2020, ha annunciato che nella stagione a seguire avrebbe collaborato con il team Yamaha come collaudatore. Il suo nuovo ruolo lo ha visto impegnato nei test di Sepang a febbraio 2020.

La positività al coronavirus di Valentino Rossi

Lo scorso giovedì Valentino aveva annunciato, tramite il suo account Instagram, di aver contratto il coronavirus.

Svegliatosi non al meglio, per via di alcuni dolori e della febbre, aveva effettuato due tamponi: il primo risultato negativo mentre il secondo ne aveva accertato la positività. Triste e arrabbiato, aveva sfogato tutto il duo disappunto sui social. L'isolamento lo ha costretto a non correre il gran premio di Aragon della scorsa domenica e a trascorrere la quarantena nella sua casa a Tavullia.

Il giorno dopo è stata data conferma anche della positività del suo caro amico Uccio che lo segue in ogni gran premio. Inoltre, dopo il caso del gommista della Michelin risultato positivo al coronavirus, sono stati effettuati ulteriori tamponi ai membri del team ufficiale della Yamaha e a quelli del team satellite Petronas. Tutti fortunatamente hanno avuto esito negativo.